Sis entitats de la Catalunya Central porten la cultura popular catalana a Estocolm
Són de Sant Vicenç, Súria, Sant Fruitós, Berga, Igualada i Masquefa i participen en la 38a edició de l’Aplec Internacional d’Adifolk, enguany a Suècia
Estocolm acull al llarg d’aquest cap de setmana la 38a edició de l’Aplec Internacional d’Adifolk, la principal mostra de projecció exterior de la cultura popular i tradicional catalana, que enguany és el més multitudinari de la seva història amb uns 1.200 actuants de 42 entitats de cultura popular catalana. I entre aquestes, una important representació de la Catalunya Central.
En concret, són presents a Suècia amb una participació activa fent gala de les seves expressions culturals respectives el Cor Jove de la Coral Nou Horitzó de l’Associació Musical Castellet de Sant Vicenç de Castellet; l’esbart Som Riu d'Or de Sant Fruitós de Bages; Bastoners de Súria; la Colla de Ball de Bastons de Masquefa i l’Agrupació Folklòrica Igualadina (Anoia); i la Companyia de Jocs Tradicionals l’Anònima de Berga.
Aplec multitudinari
L’aplec d’Adifolk a Estocolm forma part del programa del Kulturfestivalen, el festival d’espectacles de carrer que es fa cada any a l’agost al centre de la ciutat, on disposa d’un espai propi a Slottsbaken, una de les esplanades situades al costat del Palau Reial.
L’edició d’aquest any presenta la participació més nodrida de la història de l’aplec internacional, superant la que es va assolir a l’edició de 2021 a l’Alguer. En total, hi participen onze colles de gegants i capgrossos; cinc colles sardanistes, tres de castellers i quatre de bastoners; tres corals i tres agrupacions musicals; cinc grups de balls de seguici i un esbart; dos de bestiari de protocol, un de foc i una colla de diables; un de jocs tradicionals, un altre de falcons i una representació del pubillatge. Entre les formacions participants hi hau els Castellers d’Estocolm, que compartiran plaça amb les colles castelleres provinents de Catalunya, en una mostra de la vitalitat i la projecció internacional de la cultura popular catalana.
Presència institucional
La consellera de Cultura, Sònia Hernández, encapçala des de divendres i fins diumenge la representació institucional del Govern a la capital sueca per assistir als actes organitzats en el marc d’aquest esdeveniment. L’acompanyen els directors generals de Cultura Popular i Associacionisme Cultural, Carol Duran, i de la Catalunya Exterior, Oriol Lázaro. La representació institucional catalana té al capdavant el president del Parlament, Josep Rull.
El Departament de Cultura dona suport a aquesta iniciativa, impulsada per Adifolk, que des de fa gairebé quatre dècades contribueix a difondre el patrimoni cultural català més enllà de les seves fronteres. Adifolk, l'Associació per a la Difusió del Folklore, treballa des de 1972 per preservar, promoure i difondre la cultura popular i tradicional catalana. L’Aplec Internacional és el seu projecte més emblemàtic i, des de la primera edició celebrada a Amsterdam l’any 1988, ha recorregut nombroses ciutats europees amb l’objectiu de donar a conèixer la riquesa i la diversitat de les tradicions catalanes i fomentar l’intercanvi cultural.
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