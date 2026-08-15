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Sis entitats de la Catalunya Central porten la cultura popular catalana a Estocolm

Són de Sant Vicenç, Súria, Sant Fruitós, Berga, Igualada i Masquefa i participen en la 38a edició de l’Aplec Internacional d’Adifolk, enguany a Suècia

Foto general dels participants de l'Adifolk a Estocolm

Foto general dels participants de l'Adifolk a Estocolm / MARC RODRÍGUEZ

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David Bricollé

David Bricollé

Manresa

Estocolm acull al llarg d’aquest cap de setmana la 38a edició de l’Aplec Internacional d’Adifolk, la principal mostra de projecció exterior de la cultura popular i tradicional catalana, que enguany és el més multitudinari de la seva història amb uns 1.200 actuants de 42 entitats de cultura popular catalana. I entre aquestes, una important representació de la Catalunya Central.

Actuació dels Bastoners de Súria a Estocolm

Actuació dels Bastoners de Súria a Estocolm / MARC RODRÍGUEZ

En concret, són presents a Suècia amb una participació activa fent gala de les seves expressions culturals respectives el Cor Jove de la Coral Nou Horitzó de l’Associació Musical Castellet de Sant Vicenç de Castellet; l’esbart Som Riu d'Or de Sant Fruitós de Bages; Bastoners de Súria; la Colla de Ball de Bastons de Masquefa i l’Agrupació Folklòrica Igualadina (Anoia); i la Companyia de Jocs Tradicionals l’Anònima de Berga.

Integrants del Cor Jove de la Coral Nou Horitzó de Sant Vicenç de Castellet

Integrants del Cor Jove de la Coral Nou Horitzó de Sant Vicenç de Castellet a Estocolm / MARC RODRÍGUEZ

Aplec multitudinari

L’aplec d’Adifolk a Estocolm forma part del programa del Kulturfestivalen, el festival d’espectacles de carrer que es fa cada any a l’agost al centre de la ciutat, on disposa d’un espai propi a Slottsbaken, una de les esplanades situades al costat del Palau Reial.

Actuació de l'Esbart Som Riu d'Or de Sant Fruitós a Estocolm

Actuació de l'Esbart Som Riu d'Or de Sant Fruitós a Estocolm / ROGER GRANDIA

L’edició d’aquest any presenta la participació més nodrida de la història de l’aplec internacional, superant la que es va assolir a l’edició de 2021 a l’Alguer. En total, hi participen onze colles de gegants i capgrossos; cinc colles sardanistes, tres de castellers i quatre de bastoners; tres corals i tres agrupacions musicals; cinc grups de balls de seguici i un esbart; dos de bestiari de protocol, un de foc i una colla de diables; un de jocs tradicionals, un altre de falcons i una representació del pubillatge. Entre les formacions participants hi hau els Castellers d’Estocolm, que compartiran plaça amb les colles castelleres provinents de Catalunya, en una mostra de la vitalitat i la projecció internacional de la cultura popular catalana.

Actuació de l’Agrupació Folklòrica Igualadina a Estocolm

Actuació de l’Agrupació Folklòrica Igualadina a Estocolm / MARC RODRÍGUEZ

Presència institucional

La consellera de Cultura, Sònia Hernández, encapçala des de divendres i fins diumenge la representació institucional del Govern a la capital sueca per assistir als actes organitzats en el marc d’aquest esdeveniment. L’acompanyen els directors generals de Cultura Popular i Associacionisme Cultural, Carol Duran, i de la Catalunya Exterior, Oriol Lázaro. La representació institucional catalana té al capdavant el president del Parlament, Josep Rull.

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La Companyia de Jocs Tradicionals l’Anònima de Berga a Estocolm

La Companyia de Jocs Tradicionals l’Anònima de Berga a Estocolm / MARC RODRÍGUEZ

El Departament de Cultura dona suport a aquesta iniciativa, impulsada per Adifolk, que des de fa gairebé quatre dècades contribueix a difondre el patrimoni cultural català més enllà de les seves fronteres. Adifolk, l'Associació per a la Difusió del Folklore, treballa des de 1972 per preservar, promoure i difondre la cultura popular i tradicional catalana. L’Aplec Internacional és el seu projecte més emblemàtic i, des de la primera edició celebrada a Amsterdam l’any 1988, ha recorregut nombroses ciutats europees amb l’objectiu de donar a conèixer la riquesa i la diversitat de les tradicions catalanes i fomentar l’intercanvi cultural.

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