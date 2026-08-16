Activitats amb voluntariat a la presó de Lledoners: d’una mostra de teatre a una d’entitats, passant per xerrades i mindfulness
El voluntariat als centres penitenciaris catalans està format majoritàriament per dones (65,5%) i persones de més de 45 anys
Durant l’estiu, els programes impulsats pel voluntariat mantenen l'activitat a les presons catalanes, entre les quals la de Lledoners de Sant Joan de Vilatorrada, al Bages. Fonts del departament de Justícia de la Generalitat destaquen que la participació de les entitats i de les persones voluntàries «continua sent un element essencial del model de reinserció penitenciària». I en subratllen que la seva tasca «aporta recursos, oportunitats i referents positius, però sobretot contribueix a mantenir el vincle entre les persones privades de llibertat i la comunitat a la qual retornaran».
Però, quines són algunes de les activitats que es fan en un centre penitenciari com el del Bages en aquesta època de l’any, gràcies a aquest voluntariat?
La Fundació Universitària Martí l'Humà ha realitzat durant tot el mes de juliol l’activitat de mindfulness.
Des del mateix centre penitenciari i mitjançant el monitor de teatre, el grup de teatre del centre i l’Associació de professionals de la Interpretació i la direcció de Catalunya, s’organitza la Mostra Teatre. D’altra banda, el Secretariat diocesà de Pastoral Penitenciària fa una sèrie d’activitats que van des de col·loquis i xerrades fins a activitats de benestar emocional. L’entitat d’Alcohòlics Anònims fan quinzenalment l’activitat de grup d’ajuda mútua, que s’ofereix a tots els interns per potenciar les eines personals que permetin mantenir l'abstinència.
D’altra banda, el pròxim 30 de setembre durant tot el matí es realitzarà la Fira d’entitats que porta per nom “Fem xarxa per a la reinserció”. És una trobada entre les entitats socials que col·laboren amb el centre, les persones internes i els diferents professionals que formen part de la comunitat penitenciària.
L'objectiu de la fira és donar a conèixer els recursos, projectes i activitats que les entitats desenvolupen dins i fora del centre, fomentant la participació, la inclusió social i la creació de vincles que afavoreixin els processos de reinserció. Vol ser un espai per compartir experiències, descobrir noves oportunitats de participació, resoldre dubtes i enfortir el treball en xarxa entre totes les persones implicades. I sobretot visibilitzar la tasca que fan les entitats de voluntariat i col·laboradores dins i fora del centre.
Una singularitat de la Fira és que ha estat dissenyada per totes les entitats que formen la Taula de Participació Social del Centre Penitenciari de Lledoners.
Activitat a Brians
També durant l’estiu continua el projecte solidari Kokolokos, una iniciativa impulsada per la Unitat de Salut Mental Infantojuvenil de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona per donar visibilitat als problemes de salut mental, combatre l’estigma que encara els envolta i contribuir a trencar els tabús associats a aquestes malalties. El projecte consisteix a elaborar clauers solidaris confeccionats per persones internes de diversos centres penitenciaris ‒entre els quals el Centre Penitenciari Brians 2‒ que col·laboren en la seva producció. Els fons recaptats es destinen íntegrament a finançar activitats i recursos terapèutics per a l’Àrea de Salut Mental Infantojuvenil de l’Hospital Sant Joan de Déu.
El projecte uneix salut mental, solidaritat i reinserció social, i ha permès recaptar més de 6.000 euros durant el darrer any. El pròxim mes de setembre, el Centre Penitenciari Brians 2 acollirà una Marató de Kokolokos en el marc de les activitats d’aquesta iniciativa solidària, una jornada especial de producció destinada a donar resposta a la demanda creixent d’aquests clauers solidaris i a reforçar el compromís dels participants amb aquesta iniciativa.
El perfil del voluntariat penitenciari
El voluntariat als centres penitenciaris catalans està format majoritàriament per dones (65,5%) i persones de més de 45 anys. Més de la meitat de les persones voluntàries tenen estudis superiors i una part important es troben ja en situació de jubilació.
L’acompanyament a la comunitat és l’activitat més habitual, seguit dels àmbits socioeducatiu i educatiu. Les motivacions principals per participar en aquests programes són la solidaritat, l’altruisme i el compromís social.
Aquest voluntariat, destaca el departament de Justícia, «constitueix un element essencial dels processos de reinserció social, ja que facilita l’acompanyament de les persones internes i contribueix a mantenir el vincle amb la comunitat».
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