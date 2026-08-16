Els infants fan seu el bosc encantat de Navarcles
Si passeges per la natura i de sobte et sents observat per un arbre amb rostre humà, a les portes de les cases hi ha bolets gegants, t'arriba una olor intensa de farigola, timó i espígol i tot de nens i nenes amb les cares maquillades transiten amunt i avall amb una poció màgica en una mà i una bossa aromàtica a l'altra, has entrat de ple en el Bosc Encantat de la Festa Major de Navarcles. La Fira de la Quitxalla ha renovat avui el compromís amb els més petits en una activitat que ja és una tradició: uns dos centenars i mig d'infants han gaudit durant la matinal amb les proves màgiques al pavelló de la localitat bagenca. "Abans es feia a la plaça, però fa massa calor per tenir la canalla al carrer, i per això fa uns anys vam decidir portar l'activitat aquí dins", assenyalava la regidora Íngrid Palacios.
"La prova que tinc més ganes de passar és l'elaboració de la poció màgica", explicava el Luca Martínez, de 7 anys, acompanyat del seu germà Egan, de 3. En una taula plena d'ampolles d'aigua i colorants alimentaris, cadascun dels menuts aspirants a ser habitants del bosc encantat tenia l'oportunitat d'omplir el sarró amb un beuratge amb propietats especials i, de passada, aconseguir estampar amb un segell la casella corresponent del passaport que cada nena i cada nen rebien en comprar l'entrada, juntament amb un petit flascó per fer bombolles. Un tiquet, val a dir-ho, que dispensava l'alcaldessa Alba Pérez: "aquí fem de tot", explicava rient.
El primer pas era el maquillatge. "Tots són diferents, cada nen i cada nena té el seu", afirmava la Maria Navarrete mentre empolainava l'Aylen, de 6 anys, que observava l'escena amb els ulls oberts com taronges. "Seria incapaç de repetir-lo", afegia amb alegria. L'exclusivitat és un valor.
A partir d'aquí, els joves visitants eren convidats a entrar i superar les proves màgiques per obtenir el diploma d'insignes veïns d'El Bosc Encantat. En una taula, es tractava de decorar la porta encantada amb molsa, floretes i molt color. Al costat, en altres àmbits, hi havia material per fer les bosses amb les aromes del bosc, els líquids de la poció màgica, un còdol que es transforma en una pedra amb poders sorprenents i llana per vestir les ales de la fada.
L'Ajuntament de Navarcles valora molt positivament la bona acollida que cada any té la Fira de la Quitxalla, per a la qual compta amb el treball de la Comissió de Festes i la Comissió Jove. I, en el cas de l'activitat per a la mainada, també s'agraeix la col·laboració voluntària de les mestres de l'Escola Bressol Tinet, que vetllen l'àrea destinada als nadons. "Tenen un lloc per omplir i buidar pots, un altre per moure's, ...", comentava la Laura Jou. Cap nen i cap nena sense el seu lloc al Bosc Encantat.
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