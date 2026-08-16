L’augment de dies amb risc d’incendi a la Catalunya Central dificulta les reconnexions de línies elèctriques
Durant gran part de l’estiu l’operatiu d’Endesa per restablir serveis es fa més lent perquè, d’acord amb Agents Rurals, amb els nivells de Pla Alfa es desactiven sistemes automàtics per evitar riscos i s’hi ha de desplaçar personal
En els mesos d’estiu, els restabliments de les xarxes elèctriques a la Catalunya Central quan es produeix una desconnexió per algun factor extern està requerint més temps. El motiu és que les onades de calor creixents fan que també augmentin les jornades en risc d’incendi, i això obliga a emprendre mesures de prevenció.
Ho expliquen fonts d’Endesa, que exposen que la xarxa de distribució ha hagut d’adaptar la seva operativa a les condicions de risc d’incendi forestal que el Cos d’Agents Rurals fixa amb el Pla Alfa. Quan augmenta el risc, la companyia aplica mesures preventives específiques a les línies que travessen zones forestals o especialment sensibles «amb l’objectiu de contribuir a la prevenció d’incendis i protegir el territori».
Aquesta realitat, apunten, és especialment rellevant a la Catalunya Central, ja que és un territori que disposa de gairebé 13.000 quilòmetres de xarxa de mitjana i baixa tensió, dels quals més de 9.300 quilòmetres (un 72%) són línies aèries, fet que explica la importància d’adaptar-ne l’operació durant les activacions del Pla Alfa en nivells 2, 3 i 4. «Cal, doncs, operar la xarxa amb criteris de màxima prudència», subratllen.
Fins al 31 de juliol, a la Catalunya Central hi ha hagut 59 dies amb Pla Alfa, el que significa més del 113% dels registrats durant tot el 2025
I en aquest cas, les mateixes fonts detallen que una de les principals mesures és la retirada temporal dels «mecanismes de reconnexió automàtica» en línies que es troben dins del perímetre del Pla Alfa. Això, assenyalen, permet incrementar el control sobre qualsevol situació que es pugui produir a la xarxa i verificar-ne de primera mà l'estat abans de recuperar el funcionament habitual. En molts casos, segons concreten, es tracta de contactes puntuals associats a vegetació, objectes transportats pel vent, com bosses o globus, branques o la presència d’ocells.
Quan es produeix una desconnexió perquè algun element ha entrat en contacte amb una línia, les proteccions desconnecten automàticament la línia per protegir els clients, l’entorn i la mateixa infraestructura. En aquest sentit, la companyia explica que «en condicions normals, aquests episodis podrien quedar resolts automàticament en pocs segons gràcies als sistemes de reconnexió automàtica», però en el context de l’estiu els dies de risc ho canvien. Amb el Pla Alfa actiu el primer pas és coordinar-se amb els Agents Rurals per verificar si hi ha algun incendi o incidència a la zona.
Si no n'hi ha constància, els equips d’Endesa inspeccionen sobre el terreny el tram de línia afectat per descartar qualsevol anomalia. «En cas que la inspecció no detecti cap incidència, el protocol del Pla Alfa en nivells 2, 3 i 4 estableix que pot arribar a ser necessari esperar fins dues o tres hores abans de reconnectar el tram de línia afectat, amb l’objectiu de garantir la màxima seguretat en situacions de risc elevat».
Fort increment dels dies de risc
Amb aquests protocols, Endesa ha aportat dades concretes de la Catalunya Central de com el canvi climàtic està fent cada cop més complexa aquesta situació. En els primers set mesos de l’any, fins al 31 de juliol, Catalunya ha acumulat 94 dies amb Pla Alfa, l’equivalent a prop del 72% dels dies registrats durant tot el 2025. A Catalunya Central, fins a la mateixa data, hi ha hagut 59 dies amb Pla Alfa, el que significa més del 113% dels registrats durant tot el 2025, i durant el mes de juliol hi va haver activacions pràcticament cada dia.
A tot Catalunya, Endesa ha realitzat prop de 88.000 operacions associades al Pla Alfa fins al 31 de juliol, gairebé el mateix volum que durant tot el 2025. Fins al mes de juliol les operacions vinculades al Pla Alfa a les comarques de Catalunya Central arribaven a les 11.381 mentre que en tot l’any passat van ser 14.446, de manera que enguany ja s'han realitzat el 78,8% de totes les operacions efectuades durant l'any 2025.
Aquest increment dels dies amb activació del Pla Alfa també s’ha traduït en un major nombre d’actuacions sobre línies elèctriques per adaptar-ne l’operació. Fins al 31 de juliol, Catalunya havia registrat 487 actuacions associades a activació del Pla Alfa, un increment del 43% respecte de tot el 2025. A la Catalunya Central, la companyia ha dut a terme 83 actuacions en línies perquè no actuïn de forma automàtica fins al mes de juliol, mentre que en tot l’any passat van ser 60, és a dir, un augment del 38%.
El mes de juliol va concentrar bona part d'aquesta activitat preventiva, amb 333 actuacions a Catalunya i 63 a Catalunya Central, xifres que representen, respectivament, un increment del 205% i de gairebé 232%. En números purs, el juliol de l’any passat van ser 109 i 19 actuacions.
En definitiva, quan augmenta el risc d’incendi, Endesa adapta la manera d’operar la xarxa, reforça les mesures preventives i incrementa les tasques de supervisió i control en coordinació amb el Cos d’Agents Rurals. Podria arribar a semblar que hi ha més problemes a la xarxa, però en realitat el que hi ha és més prevenció i més operativa per adaptar-la a un context de risc d'incendi més elevat.
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