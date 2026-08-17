Castellbell tanca cinc dies de celebració amb bona acollida de les novetats
La recuperació del Correaigua, el concurs d’arrossos i la festa hawaiana han estat alguns dels plats forts del programa
Regió7
El concert d’havaneres al pati de l’Escola Jaume Balmes a càrrec del grup Veus del Segrià ha posat el punt final aquest dilluns a la nit a cinc dies de festa major a Castellbell i el Vilar. L'Ajuntament fa un balanç «molt positiu» d’una programació «que ha omplert els carrers i els diferents espais del poble», amb propostes per a tots els públics.
Durant cinc dies, centenars de veïns i veïnes, així com visitants, han participat en les activitats culturals, esportives, familiars i musicals programades, consolidant la Festa Major com un dels principals esdeveniments del calendari local.
Les novetats incorporades enguany han tingut «una molt bona acollida». El primer concurs d'arrossos ha reunit 15 colles i 200 participants en una jornada de convivència al poliesportiu municipal, mentre que la festa hawaiana i el concert tribut a Estopa han omplert el pati de l'Escola Jaume Balmes, en una de les nits amb més assistència de tota la celebració.
També han despertat molt interès la recuperació del Correaigua o les noves propostes familiars, com la jornada amb la festa Holi, la festa de l'escuma i l'espectacle sorpresa, així com l'Improshow i el làser tag.
Recuperació del pubillatge
La programació ha mantingut actes consolidats de la festa major, com el pregó, les sardanes, el ball amb l'Orquestra Rosaleda, el ral·li humorístic, el sopar de germanor, i les activitats organitzades per les entitats del municipi, que han tornat a comptar amb una elevada participació.
Un dels moments més significatius d'aquesta edició ha estat també la recuperació de la proclamació del pubillatge, que ha tornat a formar part del programa de la festa major com a mostra del «compromís» del municipi amb la cultura popular catalana. Els nous representants del pubillatge de Castellbell i el Vilar són Júlia Fernández i Roger Pla.
L'alcalde de Castellbell i el Vilar, Adrià Valls, destaca que "la resposta de la ciutadania ha estat excel·lent i confirma que la combinació de tradició i noves propostes és el camí per continuar fent créixer la Festa Major. Ha estat una celebració viscuda intensament, amb un gran ambient de convivència i participació".
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