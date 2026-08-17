La DO Catalunya amplia la seva zona de producció amb la incorporació d'onze municipis de la regió central
La modificació, que pretén representar millor la diversitat vitivinícola del país, ha incorporat set municipis de la DO Pla de Bages, i d'altres del Solsonès, la Cerdanya, l'Alt Urgell, i el Baix Llobregat nord
Regió7
La Denominació d'Origen (DO) Catalunya amplia la seva zona de producció amb la incorporació de 60 nous termes municipals, dels quals onze formen part de les comaques centrals. Aquesta modificació pretén reforçar l'abast territorial de la DO i consolidar la seva vocació de representar la diversitat vitivinícola del conjunt del país. Dels nous municipis incorporats, 44 s'hi afegeixen sense coexistència amb cap altra denominació d'origen, mentre que 16 ho fan coexistint amb altres DO catalanes, d'acord amb la modificació del Plec de Condicions.
Aquesta actualització també comporta la incorporació plena de 17 municipis que fins ara només formaven part parcialment de la zona de producció, ja que únicament hi estaven inclosos alguns agregats o parcel·les cadastrals. Amb aquesta actualització, aquests municipis passen a integrar-se completament dins l'àmbit geogràfic de la denominació.
De la DO Pla de Bages (que comprèn l'àrea del Bages, Moianès i Lluçanès), han estat afegits set municipis: Castellbell i el Vilar, l'Estany, Marganell, Moià, Monistrol de Montserrat, Sant Feliu Sasserra i Sant Vicenç de Castellet; del Solsonès, s'ha inclòs Odèn; de l'Alt Urgell, la seva capital, la Seu d'Urgell; de la Cerdanya, Llívia; i del Baix Llobregat nord, Olesa de Montserrat.
A banda, s'han incorporat poblacions d'altres punts del territori català, des de les Terres de l'Ebre fins al Pirineu, passant per Ponent, les comarques gironines, el Camp de Tarragona i l'entorn metropolità de Barcelona.
Equilibri territorial
L'ampliació és fruit del procés d'actualització del Plec de Condicions de la DO Catalunya i respon a la voluntat d'adequar la delimitació geogràfica a l'evolució del sector vitivinícola català. D'aquesta manera, es reconeix la presència de vinya en municipis que fins ara no formaven part de la denominació o només ho feien de manera parcial, facilitant que els seus viticultors i elaboradors puguin optar a elaborar vins emparats per la DO Catalunya sempre que compleixin la resta de requisits establerts per la normativa.
Amb aquesta ampliació, la DO Catalunya continua avançant en la consolidació d'un model que combina l'arrelament territorial amb una visió integradora del sector, reforçant el seu paper com una denominació que dona resposta a la realitat diversa i dinàmica de la viticultura catalana.
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