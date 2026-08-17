Sant Fruitós posa horaris a la font de colors de Pineda
El propòsit de la mesura és adaptar el seu funcionament per compatibilitzar l’ús lúdic i la funció ornamental
Regió7
L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages regularà el funcionament de la font ornamental de colors de Pineda de Bages amb diferents horaris i funcionalitats, segons les prestacions que se li volen donar en cada moment. El propòsit és adaptar el seu funcionament per compatibilitzar l’ús lúdic i la funció ornamental. Segons el consistori, aquesta regulació permetrà gaudir de la instal·lació «de manera segura i adequada», diferenciant els dies destinats a l’ús lúdic dels dies de funcionament ornamental.
Així, segons aquesta regulació la font funcionarà en format jocs infantils fins al 3 de setembre els divendres, de 4 de la tarda a 10 del vespre, i els dissabtes i diumenges, d'11 del matí a 20 de la nit.
En format ornamental funcionaran a partir del 4 de setembre els divendres, dissabtes i diumenges, de 10 del vespre fins a la mitjanit.
La resta de franges estarà aturada. En concret, de dilluns a dijous durant les 24 hores del dia; els divendres des de la mitjanit fins a les 4 de la tarda i dissabtes i diumenges, des de la mitjanit fins a les 11 del matí.
Aquests horaris estaran en vigor fins al 13 de setembre de 2026. A partir d'aquesta data, la font quedarà fora de servei fins a la temporada vinent.
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