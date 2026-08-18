Denunciat un ciclista accidentat a Monistrol que donava positiu en alcohol i drogues
L'home, que va patir ferides lleus en l’accident, quatriplicava la taxa màxima d’alcohol permesa
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Els Mossos d’Esquadra han denunciat un ciclista que havia patit un accident a Monistrol de Montserrat i que presentava indicis de circular sota els efectes de l’alcohol. L’home va resultar ferit lleu i, en les proves practicades pels agents, va donar 1,09 mg/l d’alcohol i també positiu en drogues.
Els Mossos, amb la col·laboració dels vigilants municipals, el van aturar i identificar després de l’accident. Davant dels resultats de les proves, l’home va ser denunciat administrativament.
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