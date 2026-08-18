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Finalitzen les obres de millora a la pista del pavelló de Sant Fruitós

Els treballs han permès polir el paviment, repintar les línies de joc segons la normativa vigent, i actualitzar l’escut municipal

Una imatge de la pista del pavelló remodelada

Una imatge de la pista del pavelló remodelada / Ajuntament de Sant Fruitós

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Regió7

Sant Fruitós de Bages

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha finalitzat les tasques de manteniment de la pista del Pavelló d'Esports Municipal, que van començar fa gairebé un mes. Els treballs han inclòs el polit del paviment, necessari per l'elevat ús que es fa d'aquest equipament esportiu, el repintat de les línies de joc i l’actualització de l’escut municipal situat al centre de la pista. Amb aquesta actuació, també s’han adequat les línies de joc a la normativa esportiva vigent.

Aquests treballs s'emmarquen en el Programa sectorial de la Diputació de Barcelona per al finançament d'obres i actuacions de reforma i adequació d'equipaments esportius municipals.

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Amb les obres acabades, al llarg de la setmana vinent ja es podrà fer ús de la pista amb normalitat.

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