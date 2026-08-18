L’Esbart Som Riu d’Or porta Sant Fruitós a l’Aplec Internacional d’Estocolm i hi estrena un nou ball
El grup hi va estrenar el ‘Ball del Puro’ en la seva versió completa, en una trobada en què també va ser present el regidor de Cultura i Patrimoni, Xavier Racero Esquius
Regió7
L’Esbart Som Riu d’Or ha representat Sant Fruitós de Bages en el 38è Aplec Internacional d’Adifolk, celebrat del 14 al 16 d’agost a Estocolm (Suècia). La trobada va portar fins a la capital sueca una àmplia representació de la cultura popular catalana, amb la participació de 42 grups i més de 1.200 persones.
La gran novetat de la participació de l’Esbart Som Riu d’Or a l’Aplec va ser l’estrena del Ball del Puro en la seva versió completa. Per primera vegada, s'ha interpretat íntegrament aquest ball de seguici de la Festa de l’Arròs de Sant Fruitós, amb les sis ballades de diferents estils de dansa tradicional que el conformen. La formació també va portar-hi el Ball de Gitanes.
La programació va començar el divendres 14 d’agost amb l’acte institucional de benvinguda, que va comptar amb la presència del president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, així com de representants institucionals catalans i autoritats d’Estocolm. En representació de Sant Fruitós de Bages hi van assistir el regidor de Cultura i Patrimoni, Xavier Racero Esquius, la pubilla del municipi, Iratxe González Pérez, i l’hereu de la Catalunya Central 2026 i de Sant Fruitos de Bages 2025, Aniol Torreblanca Ara.
Durant l’acte institucional es va fer un intercanvi d’obsequis amb les autoritats locals, en què la representació santfruitosenca va lliurar un llibre sobre la seva Festa de l’Arròs. La jornada va continuar amb les actuacions dels grups participants i diferents mostres de cultura popular.
L’endemà, dissabte 15 d’agost, el delegat del Govern de Catalunya als Països Nòrdics, José Luís Martos, va oferir un esmorzar institucional de benvinguda a la seu de la Delegació del Govern de Catalunya als Països Nòrdics, adreçat a les autoritats catalanes assistents i als representants dels grups participants.
La recepció també va comptar amb la presència de la consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández; i l’ambaixador d’Espanya a Suècia, Luis Manuel Cuesta.
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