Moià i Navàs enllesteixen el canvi de gespa dels seus camps de futbol
Els dos municipis completen l'esperat canvi del sintètic abans de l'inici de la temporada
A l'estiu, els clubs de futbol i ajuntaments aprofiten l'aturada en les competicions per, quan s'escau, canviar les gespes dels terrenys de joc. Enguany, dos dels camps que han fet aquest canvi són els de Navàs i Moià. L'esperat canvi de gespa artificial en els dos municipis ja està completat i, per tant, els seus clubs podran començar les temporades futbolístiques a ple rendiment.
A Moià, la gespa es va poder estrenar ja aquest cap de setmana després d'un estiu de renovacions. Ho va fer durant el partit de festa major, on el juvenil del Sabadell es va imposar al sènior local per un gol a tres. El servei inicial va anar a càrrec d'Enric Casacuberta, el moianès que recorrerà la ruta 66 per recollir fons per l'ELA.
L'enfrontament amistós, a part de servir com a carta de presentació del conjunt local, també va ser la inauguració oficial del nou terreny sintètic, que substitueix al primer que es va posar a la capital moianesa i que ja tenia dues dècades, amb un desgast important.
L'actuació per canviar el terreny de joc ha costat 369.000 euros, dels quals uns 160.000 subvencionats pel Consell Català de l’Esport, i va començar durant el mes de juliol. A més, també s'ha aprofitat per canviar els canons de reg actuals per un model més eficient en el consum d'aigua i s'ha millorat tot el sistema de reg. La nova gespa substitueix el cautxú per sorra de sílice rodona, una solució que es considera més sostenible, neta i eficient.
Malgrat l’estat que ja presentava actualment, el consistori preveu recuperar part de la gespa retirada per donar-li una segona vida en espais amb una menor càrrega d’ús que el camp de futbol.
Fi del serial a Navàs
Després de molts anys de reclamacions i intents fallits d'executar les obres, finalment Navàs ha pogut canviar el terreny sintètic del camp de la Devesa. Segons ha explicat el consistori, durant aquest estiu s'ha substituït la gespa antiga, que ja feia anys que superava el seu temps de vida útil, per un sintètic d'alta gamma.
Durant la substitució, també s'ha instal·lat una base elàstica que permetrà tenir millor xafada i menys impacte, reduint així el risc de lesió. Com a Moià, el cautxú també s'ha eliminat i s'ha substituït per material sostenible. També s'han renovat les porteries i les banquetes. Aquesta reforma s'inclou en un conjunt de millores en els equipaments esportius del municipi, que inclou el canvi de la il·luminació de la Devesa, reformes al Pavelló Blau i la instal·lació d'aerotèrmia i millores al complex esportiu de l'Eix i a les piscines municipals.
Per celebrar la renovació, aquest dissabte, en el context de la festa major del municipi, es farà un partit amistós entre el sènior del club navassenc, que enguany ha tornat a Segona Catalana, i el Gimnàstic de Manresa.
Amb aquest canvi, es posa fi a un serial que s'arrossega des de ja fa bastants anys. L'any 2024, el CE Navàs, usuari del camp de futbol, denunciava que el terreny sintètic ja portava quatre anys fora de la seva vida útil i que estava provocant greus lesions. L'any passat es va licitar l'obra i semblava que es podria, finalment, dur a terme, però un problema intern de l'empresa adjudicatària va impedir que es fes el canvi. Finalment, aquest any no s'ha torçat res i s'ha pogut dur a terme l'obra.
Subscriu-te per seguir llegint
- El ‘gap year’ guanya terreny a Espanya: per què cada vegada més joves paren un any abans de la universitat
- Un veí de Fonollosa de 40 anys mor en una sortida de via a la C-37z, a Manresa
- Els Mossos enxampen dues persones que havien sostret productes per valor de 393 euros de tres supermercats
- Localitzen el cos de la mare de la jove de Berga desapareguda en el terratrèmol de Colòmbia
- La Llei de Propietat Horitzontal et protegeix: si et toca ser president de la comunitat i tens més de 70 anys, pots demanar que et rellevin
- La sessió de fotos familiar que el xef Jordi Cruz ha fet a Manresa
- L’aigua de l’aire condicionat no sempre s’ha de llençar: aquests són els usos que li pots donar
- El nou projecte de Messi: un restaurant de milaneses a una hora de Manresa