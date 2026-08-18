Quina va ser la causa de l’accident aeri del 1959 al Montseny, on va morir un bagenc?
Aquest 19 d’agost es compleixen 67 anys del sinistre d’un avió que va acabar amb la vida de les 32 persones que anaven a bord, entre les quals el sacerdot fill de Súria Jesús Reguant Massana
Aquest dimecres 19 d'agost es compleix l’aniversari (67 anys) d’una tragèdia aèria al punt més alt del Montseny, que va tenir una víctima bagenca. Un accident que va commocionar el país i que va deixar un balanç de 32 víctimes mortals, tots els que viatjaven en aquella avioneta. Entre ells, Jesús Reguant Massana, fill de Súria que en aquells moments tenia 34 anys i que havia estat ordenat sacerdot un mes i mig abans.
El fatal succés va tenir lloc quan passaven 10 minuts de les 4 de la tarda del 19 d’agost del 1959 quan un avió de la companyia britànica Transair Limited es va estavellar al turó de l’Home, a 1.713 metres d’altitud. L’aparell, amb 32 persones a bord, s’havia enlairat 22 minuts abans de l’aeroport del Prat amb destinació a Dublín. Entre els 29 passatgers (els altres 3 eren els tripulants de l’aparell) que hi viatjaven, la majoria britànics, hi havia el jesuïta Jesús Reguant. Cap dels ocupants no va sobreviure. Al lloc del sinistre hi ha instal·lada una creu i una placa amb el número de l’avió i la xifra de víctimes que deixen testimoni d’aquella fatalitat.
Cap assignació de responsabilitats
Però, quina en va ser la causa? Tot i que no se’n va acabar atribuint cap de definitiva, les investigacions van apuntar més cap a una errada del pilot per desconeixement de la zona. Un informe de la Direcció General d'Aviació Civil espanyola declarava que «a partir de l'examen de les proves es pot concloure que l'accident va ser causat per la infracció de les normes i instruccions vigents per al vol sobre el territori nacional, o de les normes internacionals que estan en vigor a Espanya».
La direcció general també va manifestar que les proves no indicaven com a responsables el personal del Control de Trànsit Aeri espanyol. A més, no hi havia proves sobre possibles defectes en les ajudes a la navegació que poguessin contribuir a l'accident. A conseqüència d'aquesta declaració el Ministeri de l'Aire britànic, que també investigava l'accident, va decidir tancar el cas sense cap assignació de responsabilitats. Es va concloure doncs que el pilot no hauria d'haver entrat al núvol sense avisar el control de trànsit aeri, donat que necessitava una autorització de vol per instruments per a fer-ho. Es pensa que el pilot no estava al corrent de l'altura del Turó de l'Home, 1.706 metres (5.617 peus), i del fet que aquest es trobava en la trajectòria de l'aeronau quan el Dakota va entrar als núvols.
L’avió havia arribat d'hora el dia de l'accident a Barcelona des de Gatwick amb un grup d'estudiants a bord, i es va programar el vol de tornada cap a Londres amb un altre grup d'estudiants que tornaven a casa després d'unes vacances a Mallorca. El vol es va realitzar sota les regles de vol visual (VFR). No obstant això, 19 minuts després de la sortida de Barcelona, el Dakota, mentre pujava a la seva altitud de creuer, va entrar en un núvol i va topar amb el Turó de l'Home. En el moment de l'accident l'aeronau estava a 10 milles nàutiques (19 km) de distància de la seva trajectòria de vol prevista. Els habitants de la zona van informar que en el moment de l'accident hi havia boira a la zona.
Exestudiant de l’institut Lluís de Peguera
Jesús Reguant Massana era l’únic català que viatjava en aquell avió. Anava cap a Dublín (Irlanda) per cursar-hi estudis especials. Nascut a Súria el 1924, va fer el batxillerat a l’institut Lluís de Peguera de Manresa. El 1945 va ingressar a la Companyia de Jesús, i el 31 de juliol del 1959 va ser ordenat sacerdot. Va celebrar la seva primera missa al seu poble natal, tot just 18 dies abans del fatal accident. Els estudis de teologia els havia fet al seminari de Sant Francesc de Borja de Sant Cugat del Vallès, i també havia ampliat estudis a Frankfurt (Alemanya).
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