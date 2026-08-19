Ferida una jove en el xoc d'un cotxe contra un vehicle estacionat a Sant Salvador de Guardiola
El sinistre ha tingut lloc a primera hora del matí al carrer de la Moreneta
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Una jove ha resultat ferida en un accident de trànsit a Sant Salvador de Guardiola. El sinistre ha tingut lloc al voltant de 3/4 de 8 del matí, quan un cotxe ha xocat contra un vehice estacionat al carrer de la Moreneta. A causa de l'impacte, també s'ha vist afectat un tercer vehicle, que es trobava aparcat al vial.
Els Bombers de la Generalitat han activat dues dotacions per treballar en l'incident. Quan han arribat al lloc dels fets, els dos ocupants del cotxe sinistrat ja eren fora del tursime.També s'ha activat una dotació del Sistema Mèdic d'Emergències (SEM) per atendre una de les persones afectades, una jove de 25 anys que ha estat traslladada ferida lleu a l'hospital Sant Joan de Déu de Manresa.
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