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Interrompuda la circulació de trens de les línies RL3 i RL4 entre Lleida i Manresa per una incidència

S'està gestionant un servei alternatiu per carretera amb parades intermèdies

Un tren de la RL3 surt de l'estació de Lleida cap a Cervera

Un tren de la RL3 surt de l'estació de Lleida cap a Cervera / Roger Segura

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ACN

Barcelona

La circulació de trens de les línies RL3 i RL4 es troba interrompuda entre Lleida-Pirineus i Manresa, segons informa Renfe, que ho vincula a una incidència en la infraestructura entre Bell-lloc d'Urgell i Cervera. Adif ha explicat a X que es tracta d'una incidència que afecta la senyalització entre Lleida i Cervera i assegura que s'està treballant per solucionar-la tan aviat com es pugui.

Renfe indica que s'està gestionant un servei alternatiu per carretera entre Lleida-Pirineus i Cervera/Manresa amb parades intermèdies.

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