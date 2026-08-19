Navàs enceta una festa que reivindica la tradició i consolida les innovacions
El municipi viu una setmana de celebració amb cinc nits de música i una programació pensada per a totes les edats
Navàs va donar ahir el tret de sortida a una nova edició de la festa major, que fins dimarts vinent presenta una programació que combina les tradicions més arrelades amb propostes més recents i una àmplia oferta musical, cultural i familiar. Durant una setmana, els carrers i places del municipi es convertiran en l’escenari de desenes d’activitats que volen arribar a tots els públics.
El programa manté els actes que formen part de la identitat festiva de Navàs i consolida activitats que han anat contribuint a renovar la celebració com el Vespreig amb bany nocturn a la piscina que es va introduir l’any passat, el Nabars, que celebrarà la tercera edició o la Sàtira de l’Òliba que, des de fa quatre anys, repassa amb ironia i humor els fets i la realitat del poble durant l’últim any.
Els Catarres, caps de cartell
La festa també comptarà amb una àmplia oferta musical que omplirà la plaça de l’Ajuntament durant cinc nits consecutives. El cartell combina artistes de primer nivell amb grups de versions. Un dels moments més esperats arribarà amb el concert d’Els Catarres, una de les bandes més populars del panorama musical català, que compartirà protagonisme amb The Papa’s & The Popo’s i DJ Sra. Rauxa. També passaran pels escenaris navassencs Merkado Negro, amb el seu repertori de flamenc-fusió, Blú Versions, Verbena’m o Les Testarudes, com també diverses sessions de DJ, com la de Mina Ritz, que allargaran les nits festives fins a la matinada.
Els balls també ocuparan un espai destacat dins la programació amb orquestres i formacions de llarga trajectòria com la Principal de la Bisbal, Solistes Tercet, Jordi Bruch i el Tercet Raül i Bohemia’n, que oferiran sessions de tarda i de nit per als amants del ball tradicional. Les tradicions continuaran sent el fil conductor de la festa major amb protagonistes com el ball de l’Òliba, els Bastoners, els Cascavells, els Nans i els Gegants i la proclamació del pubillatge. La programació també reserva un espai destacat a les famílies i al públic infantil. Els més petits podran gaudir de l’espectacle «Rock per Xics», d’una festa aquàtica, tallers, jocs, activitats esportives, un escape room o el Sarau de Gegantons.
El camp de futbol estrena gespa
L’activitat esportiva també té un paper destacat amb el tradicional 3x3 de bàsquet, diversos tornejos i el partit d’inauguració de la nova gespa del camp de futbol La Devesa, una de les actuacions més esperades pels aficionats a l’esport local, que enfrontarà el CE Navàs A amb el Gimnàstic de Manresa. La celebració es completarà amb espectacles d’humor, cercaviles, traca valenciana, caminada nocturna, actes religiosos i l’espai de sensibilització el Punt Lila Irisat, destinat a garantir unes festes lliures de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
En conjunt, la festa aposta per la convivència entre tradició i renovació, amb una programació que manté els actes més emblemàtics i consolida les novetats que s’han anat introduint sense perdre l’essència de la celebració.
La cultura popular, eix central
La Festa Major de Navàs tornarà a demostrar que la seva gran força es troba en la cultura popular. El municipi viu vuit dies de celebració en què les tradicions, les entitats i el patrimoni festiu compartiran protagonisme amb la música i les activitats lúdiques. Enguany, però, el programa arriba marcat per una efemèride: els 60 anys dels gegants Jordi i Montserrat.
Sis dècades després de la seva estrena, continuen encapçalant cercaviles i actes institucionals, transmetent el llegat de la cultura gegantera. Diumenge, a la plaça de l’Ajuntament, dansaran el ball especial dels 50 anys dels gegants, que se celebra cada 5 anys. A banda dels Gegants i Nans, la celebració inclourà el tradicional Ball de l’Òliba, dels Bastoners i Cascavells i, en acabat, la sardana de la Festa Major de Navàs.
La cultura popular s’estendrà al llarg de tota la setmana amb propostes que formen part de la identitat navassenca. Divendres a la tarda la Colla gegantona organitza el Sarau de gegantons, amb una cercavila per acompanyar el Maiol i la Tossuda. No hi faltarà tampoc la Sàtira de l’Òliba i els Cargols de Foc, la Trobada d’Acordionistes i la proclamació del Pubillatge 2026, que es manté com un dels actes més solemnes de la festa i que enguany recupera les 6 figures: la pubilla i l’hereu, la primera i segona dama i el primer i segon fadrí.
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