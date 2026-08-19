El poble natal de Pep Guardiola és també una escapada perfecta a Catalunya: patrimoni medieval, natura i gastronomia local
Un poble català amb molt d’encant a pocs minuts de Manresa
Andrea Valenzuela García
Un petit poble de l’interior de Catalunya reuneix en un mateix lloc història, natura i tradició, però també un vincle que desperta la curiositat de molts visitants: és el bressol de l’exfutbolista i actual entrenador català Pep Guardiola.
La seva essència de vila medieval, els seus aiguamolls ideals per a l’observació d’ocells i les seves festes tradicionals el converteixen en un destí atractiu per a perfils de turistes molt diversos.
Poble medieval amb un gran valor patrimonial
A la comarca barcelonina del Bages, a només una hora de Barcelona i a pocs minuts de Manresa, hi ha Santpedor. Allà va néixer Pep Guardiola el 1971, un detall que li aporta identitat local a un indret que ja és atractiu per la seva arquitectura medieval.
A més d’aquest vincle amb el famós exfutbolista i entrenador, el valor patrimonial de la població és enorme. Els seus carrers estrets, portals i elements arquitectònics romànics, gòtics i renaixentistes condueixen a un nucli urbà protegit que pretén preservar el llegat històric, protegir l’entorn natural i fomentar el sentiment de pertinença.
Santpedor es divideix en dues zones: el Barri Antic i l’Eixample. Dins del Barri Antic, d’origen medieval, un munt de carrerons envolten la plaça Gran i la plaça de l’Església, dos espais configurats com els principals punts de trobada.
Per altra banda, l’Eixample envolta tot el nucli antic i limita amb diverses masies, granges, camps de conreu i boscos.
Bressol de Pep Guardiola
Tot plegat configura una localitat que ofereix un paisatge atractiu i variat. Però més enllà de l’entorn, el detall biogràfic de Pep Guardiola aporta un encant transversal, ja que funciona com una porta d’entrada per a públics que —potser— no tenen entre les seves prioritats visitar pobles medievals.
Igualment, aquest detall serveix únicament per atreure turistes i precisament aquesta dualitat forma part de la identitat de Santpedor: la visita comença per la curiositat futbolística i l’encant del mateix entorn fa la resta.
El mateix Guardiola ha destacat en diverses ocasions la bellesa del seu poble natal i sovint té present la seva infància i com era viure a Santpedor, tal com va revelar en el seu llibre biogràfic Otra manera de ganar.
Així mateix, el poble l’honora amb el nom de Camp Municipal Josep Guardiola, al camp que ha estat testimoni dels seus inicis en el futbol.
Escultura del Timbaler del Bruc
Al poble, amb menys de 8.000 habitants, hi ha moltes activitats i punts d’interès. Un d’ells es troba a la plaça Gran, on destaca l’escultura del ciutadà més famós de la població catalana, Isidre Lluçà Casanoves, conegut com el Timbaler del Bruc: un personatge històric que, segons les llegendes, va ser el responsable de la primera derrota napoleònica a Catalunya durant la Guerra de la Independència Espanyola el 1808.
A més de la gran estàtua, un altre dels principals punts d’interès és l’església de Sant Pere d’Or, que dona nom al poble i és d’origen romànic, de l’any 996, segons l’Ajuntament de Santpedor.
En l’entorn natural és imprescindible visitar els Aiguamolls de la Bòbila, un gran aiguamoll amb una gran biodiversitat on conviuen fauna i vegetació autòctones.
Per a aquells que, en canvi, busquin descobrir la vida i l’ambient real de Santpedor, han de conèixer la Fira de Sant Miquel, que se celebra l’últim cap de setmana de setembre. És un dels esdeveniments més destacats per la multitud d’activitats i la seva àmplia oferta de gastronomia local.
Escapada amb tots els al·licients
Gaudir d’una escapada per Santpedor sembla un pla perfecte, ja que combina el caràcter històric i medieval amb la natura. Al voltant del poble hi ha diversos camins i recorreguts que poden encaixar amb una ruta que combini la visita al nucli antic amb una caminada per les reserves naturals amb vistes a Montserrat.
Per tant, és un itinerari ideal que encaixa amb qualsevol mena de turista: amants de la història, la cultura, el futbol o la natura. També és perfecte per a aquells que simplement vulguin descobrir l’interior de Catalunya.
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