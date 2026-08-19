Sant Fruitós omplirà l’Era de Cal Vallbona d’activitats per a tots els públics per la Festa de la Verema
L’esdeveniment tindrà lloc el dissabte 19 de setembre amb tallers familiars, música, cultura popular i un tast de vins
Sant Fruitós de Bages celebrarà el dissabte 19 de setembre la tercera edició de la Festa de la Verema, una jornada festiva que ret homenatge a la tradició vitivinícola del municipi amb una matinal plena d'activitats per a tota la família. L'Era de Cal Vallbona, davant del Museu de la Memòria de la Vinya i el Vi, tornarà a ser l'escenari d'aquesta matinal que combina patrimoni, cultura i gastronomia entorn el món del vi.
La jornada arrencarà a 2/4 de 10 del matí amb una xafada popular de raïm, una de les activitats més emblemàtiques de la festa, seguida d'una botifarrada popular per començar el matí amb energia.
A partir de les 10, els més petits i les seves famílies podran participar en un joc de pistes organitzat per l'espai socioeducatiu Cal Clic. Tot seguit, a 2/4 d’11, Christian Simelio conduirà un taller de corrandes, una proposta musical per descobrir aquesta expressió de la cultura popular catalana.
A les 11 serà l'artista Marta Arañó qui oferirà el taller "Tinta i vi: l'art amb vi i la màgia de Gaudí", una activitat creativa que convida a experimentar amb el vi com a element artístic.
La programació continuarà a les amb la narració de "Contes a la natura", a càrrec de la contacontes Clara Gavaldà, i a partir de 2/4 d’1 la Colla dels Geganters i Grallers de Sant Fruitós de Bages posaran el punt més festiu al matí amb una ballada de gegants.
La Festa de la Verema culminarà a la una del migdia amb un tast de vins de la DO Pla de Bages, una oportunitat per conèixer i degustar alguns dels vins del territori.
Totes les activitats familiars i els tallers són gratuïts i no requereixen inscripció prèvia. Per participar en la botifarrada popular (6 euros) i al tast de vins (6 euros), cal adquirir els tiquets prèviament a www.santfruitos.cat.
Durant tot el matí, el Museu de la Memòria de la Vinya i el Vi celebrarà una jornada de portes obertes, perquè els visitants puguin descobrir aquest equipament dedicat a preservar i divulgar el patrimoni vitivinícola del municipi.
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