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Sant Fruitós omplirà l’Era de Cal Vallbona d’activitats per a tots els públics per la Festa de la Verema

L’esdeveniment tindrà lloc el dissabte 19 de setembre amb tallers familiars, música, cultura popular i un tast de vins

Una de les activitats més emblemàtiques és la xafada de raïm

Una de les activitats més emblemàtiques és la xafada de raïm / ARXIU/OSCAR BAYONA

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David Bricollé

David Bricollé

Sant Fruitós de Bages

Sant Fruitós de Bages celebrarà el dissabte 19 de setembre la tercera edició de la Festa de la Verema, una jornada festiva que ret homenatge a la tradició vitivinícola del municipi amb una matinal plena d'activitats per a tota la família. L'Era de Cal Vallbona, davant del Museu de la Memòria de la Vinya i el Vi, tornarà a ser l'escenari d'aquesta matinal que combina patrimoni, cultura i gastronomia entorn el món del vi.

La jornada arrencarà a 2/4 de 10 del matí amb una xafada popular de raïm, una de les activitats més emblemàtiques de la festa, seguida d'una botifarrada popular per començar el matí amb energia.

A partir de les 10, els més petits i les seves famílies podran participar en un joc de pistes organitzat per l'espai socioeducatiu Cal Clic. Tot seguit, a 2/4 d’11, Christian Simelio conduirà un taller de corrandes, una proposta musical per descobrir aquesta expressió de la cultura popular catalana.

A les 11 serà l'artista Marta Arañó qui oferirà el taller "Tinta i vi: l'art amb vi i la màgia de Gaudí", una activitat creativa que convida a experimentar amb el vi com a element artístic.

La programació continuarà a les amb la narració de "Contes a la natura", a càrrec de la contacontes Clara Gavaldà, i a partir de 2/4 d’1 la Colla dels Geganters i Grallers de Sant Fruitós de Bages posaran el punt més festiu al matí amb una ballada de gegants.

La Festa de la Verema culminarà a la una del migdia amb un tast de vins de la DO Pla de Bages, una oportunitat per conèixer i degustar alguns dels vins del territori.

Totes les activitats familiars i els tallers són gratuïts i no requereixen inscripció prèvia. Per participar en la botifarrada popular (6 euros) i al tast de vins (6 euros), cal adquirir els tiquets prèviament a www.santfruitos.cat.

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Durant tot el matí, el Museu de la Memòria de la Vinya i el Vi celebrarà una jornada de portes obertes, perquè els visitants puguin descobrir aquest equipament dedicat a preservar i divulgar el patrimoni vitivinícola del municipi.

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