Set municipis del Bages, en perill molt alt d'incendi per a un dimecres marcat per un avís de calor intensa
Els Agents Rurals situen Manresa, Sant Fruitós de Bages, Navarcles, Calders, el Pont de Vilomara i Rocafort, Mura i Cardona el nivell 3 del mapa del Pla Alfa
Protecció Civil ha posat en prealerta el pla INFOCAT gran part de Catalunya
Davant l'arribada d'un episodi de calor intensa, Protecció Civil ha posat en prealerta el pla INFOCAT i situa set municipis del Bages en risc molt alt d'incendi aquest dimecres. El mapa del Pla Alfa dels Agents Rurals situa en el nivell 3 de perill d’incendi les poblacions de Manresa, Sant Fruitós de Bages, Navarcles, Calders, el Pont de Vilomara i Rocafort, Mura i Cardona.
En el mateix nivell, també es veuen afectats cinc municipis del Solsonès (Clariana de Cardener, Riner, Pinós, Torà i Biosca) i quatre municipis de l'Anoia (Sant Martí de Tous, Bellprat, Santa Maria de Miralles i la Llacuna).
En paral·lel, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) manté avisos per calor intensa a la Catalunya central.
Abans que les temperatures donin treva hauran de passar almenys dos dies. Durant aquest dimecres i dijous, la previsió indica que les màximes superaran els 35 graus en molts punts de Catalunya. En canvi, a partir de divendres afluixaran. Els models apunten a una baixada clara de les temperatures que s'allargaria durant la setmana vinent, amb valors ja més propers als habituals.
Segons la previsió meteorològica del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), la temperatura mínima avui pujarà encara lleugerament, tot i que serà similar o lleugerament més baixa en punts de la Catalunya Central i al nord-est. La calor afectarà sobretot el Pla de Lleida i l'interior de les Terres de l'Ebre, on es poden assolir els 40 graus. A més, es manté l'avís per calor intensa a les comarques del sud-oest del territori i en alguns punts del litoral i del centre, com el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Bages i l'Anoia.
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