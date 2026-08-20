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Un camió accidentat obliga a tallar la calçada de la C-25 a Manresa en sentit Cervera

El vehicle que ha acabat fent tisora seria l'únic implicat en l'incident, que no ha deixat cap persona ferida en conseqüència

El camió que ha fet tisora després de patir una sortida de via

El camió que ha fet tisora després de patir una sortida de via / Arxiu Particular

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Xavi Moraleda

Xavi Moraleda

Manresa

Un camió que ha fet tisora després de patir una sortida de via a la C-25, al terme de Manresa, ha obligat a tallar la calçada en sentit oest (en direcció Lleida). L'accident ha tingut lloc pels volts de les 4.45 h d'aquesta tarda, en concret al punt quilomètric 129,3. Les primeres informacions apunten que el camió seria l'únic implicat i cap persona hauria resultat ferida en conseqüència.

Els Bombers de la Generalitat s'han desplaçat al lloc pels volts de les 5 h de la tarda per ocupar-se de la neteja de la calçada i restablir la normalitat a la via.

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