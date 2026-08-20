Un camió accidentat obliga a tallar la calçada de la C-25 a Manresa en sentit Cervera
El vehicle que ha acabat fent tisora seria l'únic implicat en l'incident, que no ha deixat cap persona ferida en conseqüència
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Un camió que ha fet tisora després de patir una sortida de via a la C-25, al terme de Manresa, ha obligat a tallar la calçada en sentit oest (en direcció Lleida). L'accident ha tingut lloc pels volts de les 4.45 h d'aquesta tarda, en concret al punt quilomètric 129,3. Les primeres informacions apunten que el camió seria l'únic implicat i cap persona hauria resultat ferida en conseqüència.
Els Bombers de la Generalitat s'han desplaçat al lloc pels volts de les 5 h de la tarda per ocupar-se de la neteja de la calçada i restablir la normalitat a la via.
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