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Sallent repararà les lletres de la rotonda que donen la benvinguda al municipi malmeses en un accident trànsit

L'Ajuntament ha anunciat la retirada temporal del conjunt sencer per a tasques de manteniment i reconstrucció després d'un accident a mitjans d'agost

Les lletres de la rotonda, malmeses, després d'un accident de trànsit

Les lletres de la rotonda, malmeses, després d'un accident de trànsit / Somsallent

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Jordi Torres Cusidó

Manresa

Sallent comença les reparacions de les lletres corpòries que donen la benvinguda al municipi. Les dues primeres lletres van quedar destrossades en un accident de trànsit que va tenir lloc a mitjans d'agost a la rotonda de l'accés sud. El vehicle va envestir la 'S' i la 'A', destruint completament la primera i parcialment la segona, que amb prou feines se subjecta per una pota.

L'Ajuntament ha emès un comunicat aquest dijous al migdia a través de les xarxes en el qual anuncia la retirada temporal del conjunt sencer per dur a terme les tasques de manteniment i reconstrucció. Les dues primeres lletres es reconstruiran per complet, ja que van quedar molt malmeses al sinistre. I després d'una revisió, també s'ha considerat convenient fer tasques de manteniment a la resta, renovant així tot el conjunt.

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L'anunci també estipula que la renovació de l'estructura no finalitzarà fins als mesos entrants, però no ha donat una data exacta per la tornada d'aquest element emblemàtic. Tot i això informa que l'objectiu és reincorporar-lo tan bon punt s'hagi acabat.

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