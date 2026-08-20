Sant Fruitós dedicarà la caminada de descoberta del patrimoni del setembre a ensenyar Can Figueras
La proposta es farà coincidir amb la commemoració de l'aniversari del naixement de l'il·lustre pintor, Alfred Figueras, el diumenge 13 de setembre
Regió7
El cicle de caminades de descoberta del patrimoni local de Sant Fruitós de Bages reprendrà la seva programació el pròxim de setembre amb una ruta dedicada a Can Figueras, coincidint amb la commemoració de l'aniversari del naixement del pintor santfruitosenc Alfred Figueras, qui va néixer el 13 de setembre de 1898.
La caminada tindrà lloc el diumenge 13 de setembre i començarà a les 9 del matí des del Cobert de la Màquina de Batre. L'itinerari passarà primer per Sant Benet de Bages i Sant Onofre abans d'arribar a la Casa Els Pins, un espai estretament vinculat a l'artista i que aquest any ha estat declarada Bé Cultural d’Interès Local.
Un cop a Can Figueras es podrà fer una visita per l'interior de la casa, una oportunitat per conèixer aquest indret i descobrir-ne la història i el seu valor patrimonial.
La ruta tindrà una durada aproximada de tres hores i és apta per a tots els públics. Pel que fa a la participació, és gratuïta, però cal inscriure's prèviament a través de l'aplicació mòbil municipal.
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