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Sant Fruitós fa millores a la xarxa d'abastament d'aigua potable en dos punts

Els treballs, que ja han començat, es duen a terme al carrer Pic Negre i al camí de la Pedrera del Maneló

Depuradora de Sant Fruitós de Bages, Navarcles i Santpedor

Depuradora de Sant Fruitós de Bages, Navarcles i Santpedor / Arxiu

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Regió7

Sant Fruitós de Bages

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages està duent a terme diverses obres de millora de la xarxa d'aigua potable al municipi a través d'Aigües de Manresa SA, i que formen part del Pla anual de reposicions i millores de les instal·lacions d’abastament d’aigua potable del municipi.

Una part dels treballs ja va començar a mitjans d'aquest mes, amb les obres de renovació de la xarxa d’aigua potable al camí de la Pedrera del Maneló, entre la depuradora i l’accés a Les Brucardes pel carrer Riu d’Or, a l’altura de la granja Les Comes. Els treballs es troben ja força avançats i no comporten afectacions viàries destacables.

Per altra banda, el pròxim dilluns 24 d’agost s’iniciaran les obres d’extensió i relligat de la xarxa d’aigua potable al carrer Pic Negre del polígon industrial Sant Isidre, en el tram comprès entre els números 32 i 42. Els treballs tindran una durada estimada de tres setmanes i les afectacions es concentraran principalment a les voreres i, puntualment, a la calçada.

En ambdues actuacions es garantirà, en cas necessari, la circulació de vehicles i vianants, així com l’accés als guals.

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En cas que sigui necessari efectuar talls puntuals en el subministrament, Aigües de Manresa, SA n’informarà amb una antelació mínima de 72 hores.

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