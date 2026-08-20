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La tempesta deixa Canet de Fals a les fosques durant tota la tarda

El subministrament elèctric ha fallat amb la caiguda de les primeres gotes al nucli de Fonollosa i, a les nou de la nit, encara no s’havia restablert

La pluja també ha deixat sense connexió telefònica veïns de la zona

Vista del nucli de Canet de Fals

Vista del nucli de Canet de Fals / Oscar Bayona

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Andrea Izquierdo

Andrea Izquierdo

Manresa

La pluja ha provocat una avaria a la xarxa elèctrica i ha deixat Canet de Fals sense llum aquest dijous a la tarda. La tempesta, que ha mantingut la comarca del Bages en alerta per temps violent, ha fet marxar el subministrament elèctric al nucli de Fonollosa a dos quarts de cinc de la tarda. Quatre hores després, la incidència encara no s’havia pogut resoldre i els veïns continuaven a les fosques. La tempesta també ha provocat problemes en les comunicacions telefòniques. Segons la companyia distribuïdora Endesa Distribución, les tasques de reparació ja s’estan duent a terme i la previsió és que el servei quedi restablert cap a dos quarts de deu.

En total, els Bombers de la Generalitat han rebut 18 trucades a conseqüència de l'episodi d'aquest dijous. Entre els incidents més destacats a la regió, a la C-25, un camió ha acabat tallant la calçada en fer tisora després de patir una sortida de la via al terme de Manresa. L’aigua acumulada a la carretera podria haver estat un dels factors que ha contribuït a l’accident.

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