La tempesta deixa Canet de Fals a les fosques durant tota la tarda
El subministrament elèctric ha fallat amb la caiguda de les primeres gotes al nucli de Fonollosa i, a les nou de la nit, encara no s’havia restablert
La pluja també ha deixat sense connexió telefònica veïns de la zona
La pluja ha provocat una avaria a la xarxa elèctrica i ha deixat Canet de Fals sense llum aquest dijous a la tarda. La tempesta, que ha mantingut la comarca del Bages en alerta per temps violent, ha fet marxar el subministrament elèctric al nucli de Fonollosa a dos quarts de cinc de la tarda. Quatre hores després, la incidència encara no s’havia pogut resoldre i els veïns continuaven a les fosques. La tempesta també ha provocat problemes en les comunicacions telefòniques. Segons la companyia distribuïdora Endesa Distribución, les tasques de reparació ja s’estan duent a terme i la previsió és que el servei quedi restablert cap a dos quarts de deu.
En total, els Bombers de la Generalitat han rebut 18 trucades a conseqüència de l'episodi d'aquest dijous. Entre els incidents més destacats a la regió, a la C-25, un camió ha acabat tallant la calçada en fer tisora després de patir una sortida de la via al terme de Manresa. L’aigua acumulada a la carretera podria haver estat un dels factors que ha contribuït a l’accident.
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