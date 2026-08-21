Així va viure Santpedor l'episodi de vent i pluja extrema: "Semblava que casa nostra estigués dins d'un túnel de rentat"
El meteoròleg del municipi bagenc, Arnau Toledano, creu molt probable que es tractés d'un esclafit humit perquè "les ventades més fortes van coincidir amb el moment de precipitació més intensa"
Estacions d'aficionats locals indiquen que en poca estona van caure fins a 20 l/m2 en poca estona i es van registrar ratxes de vent de fins a 70 km/h
"Semblava que estiguéssim dins d'un túnel de rentat per la força amb què l'aigua picava els vidres de les finestres". Així descriu un santpedorenc la forta i sobtada tempesta que va caure sobre el municipi bagenc la tarda d'aquest dijous. Segons indiquen estacions d'aficionats, en poca estona van caure fins a 20 l/m2 en poca estona i es van registrar ratxes de vent de fins a 70 km/h. Malgrat que encara cal la confirmació oficial del Servei Metereològic de Catalunya, alguns experts coincideixen a dir que les fortes ventades i pluja extrema es van deure a un fenomen compatible amb el d'un esclafit.
"Ahir vam tenir un episodi de tempestes severes, una tònica al mes d'agost, però en aquest cas la inestabilitat atmosfèrica va coincidir amb unes temperatures molt elevades a la superfície", explica el meteoròleg i ambientòleg santpedorenc Arnau Toledano, resident a Sant Fruitós de Bages. Aquests, segons afegeix, són els principals ingredients perquè es doni un esclafit humit, un fenomen que es dona quan "una massa d'aire baixa amb força cap a la superfície i, quan impacta contra el terra, el vent i la precipitació s'expandeixen amb violència cap als costats".
Malgrat que s'haurà d'esperar a que Meteocat enllesteixi la indagació per extreure conclusions, Toledano creu molt probable que es tractés d'un esclafit. I això és perquè "just les ventades més fortes van coincidir amb el moment de precipitació més intensa".
El focus de la tempesta es va concentrar a Santpedor, on el temporal va provocar la caiguda d'arbres i branques i, fins i tot, va fer volar objectes com una taula de plàstic, que va acabar apareixent a la terrassa d'un altre immoble. Així ho explica un veí del municipi a través d'una publicació a la xarxa X. Segons detallen fonts dels Bombers de la Generalitat, durant el temporal van rebre dos avisos: el primer a les 4.45 h de la tarda, per un arbre caigut a la carretera de Navarcles i un segon, pels volts de les 7 h, per una teula d'una casa que s'havia precipitat a terra al carrer de Sant Pere.
Tot i que el focus va ser Santpedor, poblacions de la vora com Sant Fruitós de Bages, Sant Joan de Vilatorrada o Manresa també van registrar fortes ratxes de vent, tot i que no van registrar danys tan destacats.
El meteoròleg explica a aquest diari que a les comarques centrals cada cop es viuen estius més calorosos, un escenari que pot propiciar un augment d’aquesta mena de fenòmens i fer que siguin més intensos.
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