Les persones centenàries a la regió central han crescut més del 70% en poc més d’una dècada
En l’últim registre per comarques, a casa nostra hi havia 164 persones de 100 anys o més, mentre que el 2012 n’eren 95
Cada cop és més freqüent veure en aquest mitjà (tant en la seva edició web com al paper) actes de reconeixement i homenatge que ajuntaments dels municipis de la regió central fan a veïns i veïnes que han assolit una edat referencial: els 100. És una evidència, constatada científicament, que la millora de la qualitat de vida i els avenços en sanitat a les societats més avançades ha portat un augment progressiu de l’esperança de vida. És a dir, que la mitjana de població pugui viure més anys. I, per si n’hi ha cap dubte, l’estadística de centenaris a les comarques de la regió central ho corrobora de ple. Actualment, n’hi ha més del 70% més dels que hi havia fa poc més d’una dècada.
A tot Catalunya, fa quatre dècades hi havia 140 centenaris (menys que ara només a la regió central), mentre que actualment superen els 3.000
Al conjunt de comarques que agrupa Regió7 hi havia un total de 164 persones de 100 anys o més en el tancament del 2025, que és l’última dada de referència territorialitzada que apareix a l’Institut d’Estadística de Catalunya. Per fer-ne una comparativa, la dada més antiga per comarques que es disposa és la del primer semestre del 2012, 13 anys enrere. I en aquell moment, al mateix territori els centenaris eren 95. Per tant, la diferència és de 69 més, un salt del 72,6%. Al Bages i Moianès (les presentem conjuntament perquè el 2012 no estaven diferenciades), s’ha passat de 54 a 91. Al Berguedà s’han més que duplicat: de 10 a 21. El mateix ha passat a la Cerdanya (de 2 a 5) i l’Alt Urgell (de 4 a 11). Al Solsonès han passat de 4 a 6, mentre que a l’Anoia, el 2012 tenien 21 persones centenàries i en l’últim registre n’eren 30.
Com a marc de referència, al conjunt de Catalunya l’augment és fins i tot més accentuat. Pràcticament, s’han duplicat els centenaris en el mateix període de temps. En la dada més recent n’hi havia 3.139, mentre que el 2012 (per fer una comparativa equivalent a la de la regió central) n’hi havia 1.615. Per tant, ara n’hi ha 1.524 més, un augment del 95%.
Però és que es pot donar una xifra que, amb tots els matisos (el principal és l’increment global de població que ha experimentat Catalunya), encara crida més l’atenció. La xifra actual de centenaris a la regió central és superior a la que hi havia a tot el país quatre dècades enrere (aquesta dada per Catalunya es pot trobar de principi dels 80). El 1981, a Catalunya hi havia només 140 persones centenàries, menys que ara a la regió central. L'any 2000 ja s’elevaven fins a gairebé 500, però molt lluny de les més de 3.000 actuals.
Les dones arrasen
És un factor demostrat també científicament i, sobretot, estadística, que les dones tenen una esperança de vida notablement per damunt de la dels homes. I els registres de centenaris, també a regió central, no només ho corroboren, sinó que ho subratllen. En el registre més recent (final del 2025) el resultat de 164 persones centenàries es repartia entre 138 dones i 26 homes. És a dir, les dones multipliquen per cinc els homes de 100 anys o més. El 2012 els quadruplicaven. En el cas de Catalunya, en el registre d’aquest semestre passat eren 2.605 dones centenàries per 534 homes.
Les comarques de casa nostra han donat casos ben singulars gràcies als centenaris, com per exemple quan en una residència de Castellgalí vivien juntes les que en aquell moment era la filla més gran amb algun progenitor viu de tot l'estat.
O més d’un cas de persones que han superat de llarg la xifra dels cent.
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