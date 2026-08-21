Una ventada sobtada i violenta colpeja Santpedor durant la tempesta
El fenomen, compatible amb un esclafit, deixa una estampa insòlita als carrers del municipi
La previsió es va complir i aquest dijous la Catalunya Central va acabar vivint una tarda de tempestes intenses en diversos punts del territori. A municipis com Santpedor, el temporal va deixar imatges espectaculars, amb una descàrrega sobtada i violenta de vent i aigua que, en qüestió de segons, va convertir els carrers en un autèntic caos de pluja, fulles i branques. El fenomen, compatible amb un esclafit, va acabar provocant importants destrosses. A tall d'exempe, l’autor de les imatges va mostrar també a X com, al seu balcó, hi va aparèixer una taula, el propietari de la qual es desconeix.
A primera hora de la tarda, Protecció Civil va activar l’alerta INUNCAT per a diversos punts del territori, com el Bages, l’Anoia i el Moianès. S’alertava de la possibilitat de ratxes de vent fortes, de més de 90 km/h, esclafits i tornados. Fins a les 19.30 hores, moment en que la pluja ja era residual, els Bombers van fer 18 actuacions a la regió d'emergències centre. L’esclafit és un fenomen meteorològic produït per una columna d’aire que descendeix ràpidament i que, després d’impactar contra la superfície, s’estén en totes direccions i genera vents molt forts.
Tarda d'incidents
Entre els incidents més destacats a la regió central, la pluja va provocar una avaria a la xarxa elèctrica i va deixar Canet de Fals sense llum durant tota la tarda. La tempesta va fer marxar el subministrament elèctric al nucli de Fonollosa a dos quarts de cinc de la tarda. Es va poder resoldre pels volts de les deu de la nit. La tempesta també va provocar problemes en les comunicacions telefòniques.
Paral·lelament, un camió va fer tisora després de patir una sortida de via a la C-25, al terme de Manresa, i va obligar a tallar la calçada en sentit oest (en direcció Lleida). L'accident va ser pels volts de les 4.45 h d'aquesta tarda, en concret al punt quilomètric 129,3. És un punt proper a l'accés cap a la C-15, la carretera d'Igualada. Es va produïr en un dels moments més intensos de l'episodi de temps violent a la Catalunya central.
A Manresa no és el primer cop que passa i, al pas que va, no serà el darrer: es va tornar a inundar l'aparcament de l'Estació d'Autobusos. Quan plou amb certa intensitat, com ha passat aquest dijous a la tarda, una banda del petit aparcament queda negada d'aigua perquè hi manca un sistema que l'evacuï.
Subscriu-te per seguir llegint
- Moren en un accident de trànsit Mathilde Favier, directora de relacions públiques de Dior, i el seu marit, el productor de cinema Nicolas Altmayer
- El ‘gap year’ guanya terreny a Espanya: per què cada vegada més joves paren un any abans de la universitat
- Guardiola, entre l’obsessió, l’exigència i l’afecte: «Nois, us vull confessar una cosa... Estic divorciat de la dona més bonica del planeta»
- Pablo, cambrer espanyol que viu en una autocaravana a Suïssa: «El primer que faig quan em llevo és saludar la meva Bellota»
- La Policia Nacional rescata un nadó tancat en un cotxe a 40 graus a Sevilla
- El poble natal de Pep Guardiola és també una escapada perfecta a Catalunya: patrimoni medieval, natura i gastronomia local
- Detinguda una dona a Manresa per provocar tres incendis de contenidor aquest dimecres a la matinada
- Els experts avisen sobre l’aire condicionat: el consell clau perquè refredi més i gasti menys