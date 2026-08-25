Es constitueix el grup d'oposició a la planta de biogàs per tractar purins que es vol fer a prop de Súria i Callús
Cardener Viu és el nom de la nova associació, que inicialment ha quedat formada pels grups Súria Viu i Callús Viu
Regió7
La planta de biogàs que es vol construir a Sant Mateu de Bages, però a prop dels nuclis de població de Callús i de Súria, ja té una plataforma d'oposició que posa en comú els interessos dels veïns. Aquest dimarts al vespre s’ha constituït oficialment l’entitat Cardener Viu. La junta de l’entitat serà integrada per Pilar Hontecillas, presidenta; Quim Castellà, secretari, i Salvador Jofre, tresorer, juntament amb nombrosos vocals. Ara com ara, Cardener Viu és format per membres de Súria Viu i Callús Viu, però amb l’objectiu d’aplegar gent de més municipis de la comarca que estarien en el radi d'afectacions de la planta.
Cardener Viu crea una pàgina web per mantenir la informació actualitzada (cardenerviu.cat), on la gent es pot adherir a la plataforma. I també ha creat adreces electròniques perquè qui vulgui hi pugui contactar.
Cardener Viu, en un primer comunicat, indica que "el projecte de la macroplanta de biogàs, presentat per l’empresa Nortegas, es construiria dins del terme municipal de Sant Mateu de Bages, tot i que molt a prop dels nuclis de Súria i Callús. La instal·lació seria dissenyada per tractar 200.000 tones anuals de purins, fems, gallinassa i residus d’escorxador, una capacitat que la situaria entre les plantes de biogàs més grans de Catalunya i també de l’estat espanyol". I tem que una de les principals conseqüències sigui l’augment del trànsit pesant. El trasllat d’aquesta gran quantitat de residus implicaria, segons les estimacions de l'entitat, "el pas d’un camió de purins per la C-55 cada quatre minuts de mitjana". "Aquesta intensificació del trànsit qüestiona que la instal·lació es pugui considerar un projecte que respongui als principis de l’anomenada energia verda", asseguren.
Les suposades emissions contaminants, el soroll causats pel trànsit constant de camions pesants i la seva contaminació també són entre les causes per dir no a la planta.
En el comunicat, l'entitat també exposa que el projecte preveu "una bassa de digestat líquid, un subproducte que pot utilitzar-se com a fertilitzant, amb una capacitat de 29.750 metres cúbics". I afegeix que "una infraestructura d’aquestes dimensions podria causar molèsties importants per la pudor, especialment als nuclis de Súria, situat a 2,1 km, i Callús, a 3,5 km". Les parts més properes al projecte són el polígon de la Pobla i els barris d’Antius, el Cortès i el Fusteret.
La macroplanta ocuparia més de sis hectàrees, incloent-hi tant les instal·lacions com els accessos. Entre els elements principals hi hauria quatre digestors de 7.000 metres cúbics cadascun i una torxa destinada a cremar els gasos originats durant el procés.
Els representants de la nova plataforma també indiquen que al Bages no hi ha un problema de purins si només s'hi aboquen els de la comarca. I adverteixen que hi ha un risc d’incendi de la instal·lació de nivell 7, que consideren alt.
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