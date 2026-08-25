Crema una furgoneta a Santpedor
El foc, que no ha causat ferits, també ha afectat la vegetació més propera
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Els Bombers de la Generalitat han treballat aquest dimarts al matí en l’incendi d’una furgoneta a Santpedor, en un incident que no ha causat ferits. El foc, que s’ha produït a l’aire lliure, també ha afectat una petita zona de vegetació propera.
L’avís s’ha rebut a les 11:36 hores a la carretera BV-4511, al punt quilomètric 7,4, on, per causes que encara no han transcendit, el vehicle ha començat a cremar. Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat tres dotacions dels Bombers, que han treballat en l’extinció de les flames. L’actuació s’ha donat per finalitzada sense que hi hagi hagut cap persona ferida.
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