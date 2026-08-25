Rescaten una guineu malalta que voltava per Canet de Fals
L’animal ha estat traslladat al refugi El Cau del Bosc, a Sant Salvador de Guardiola, per iniciar la recuperació
Una guineu ha aparegut aquest matí a Canet de Fals, a la zona de la Masia. L’animal ha estat voltant durant tot el dia per la zona urbana i fins i tot ha entrat en diversos patis de veïns. Segons han explicat fonts a aquest diari, semblava malalt i desorientat. La seva presència ha generat preocupació entre el veïnat, que ràpidament ha alertat el refugi El Cau del Bosc, situat a Sant Salvador de Guardiola. Finalment, un dels responsables del centre s’ha desplaçat fins al poble i l'ha rescatat.
Després de rebre l’alerta, Gabriel Fernández, un dels responsables del centre de rescat de fauna salvatge i d’animals declarats invasors de Sant Salvador de Guardiola, ha arribat a Canet de Fals cap a les cinc de la tarda per capturar l’animal i determinar quin tipus d’atenció necessitava. Tal com ha explicat a Regió7, es tracta d’una guilla adulta de més de dos anys que presentava signes lleus de malaltia.
"No estava catatònica. S’ha resistit una mica, però tampoc tenia la força com per saltar una tanca d’un metre i mig, cosa que per a una guineu adulta totalment sana hauria estat molt fàcil", ha detallat Fernández. Després de capturar-la, n’ha fet una primera revisió i ha comprovat que l’animal es trobava força debilitat. Durant l’exploració, també ha detectat que tenia lleganyes als ulls, un símptoma que "moltes vegades indica infecció".
Ara, la guineu haurà de passar una revisió veterinària i se li haurà de fer una analítica per determinar amb més precisió el seu estat de salut. En casos com aquest, segons explica Fernández, habitualment s’aplica un tractament antibiòtic i antiinflamatori. A partir d’aquí, l’animal iniciarà un procés de rehabilitació al centre i, si evoluciona favorablement, d’aquí a uns dies podrà ser alliberat de nou a la natura a través del programa d’alliberament de fauna de la Generalitat.
Més rescats de guineus
Precisament ahir, El Cau del Bosc anunciava a través de les seves xarxes socials el rescat d’una altra guineu que havia estat atacada per uns gossos. En una primera inspecció, els responsables del centre van comprovar que l’animal no tenia mobilitat a la part posterior del cos, just on presentava les mossegades dels gossos. A més, estava molt anèmic.
En el vídeo també explicaven que li estaven aplicant una teràpia de xoc i administrant-li fluids. El pas següent era fer-li una revisió veterinària per comprovar si presentava fractures a la columna. Aquest exemplar provenia de les Terres de l’Ebre i, tal com ha explicat Fernández, "està responent molt bé al tractament".
En una situació molt similar a la de l’animal rescatat avui a Canet de Fals, el centre també té una altra guilla procedent de Reus en procés de recuperació.
Tots aquests casos formen part del programa d’alliberament de fauna. El refugi anima les persones que vulguin fer un apadrinament per contribuir a cobrir part de les despeses que suposa per al centre efectuar aquests rescats i la posterior rehabilitació dels animals.
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