Veïns de Santpedor reclamen més ombra a la plaça de la Pau davant les altes temperatures
Gent gran i persones amb mobilitat reduïda denuncien la manca d’espais d’ombra i demanen tendals i més arbres per poder gaudir de la plaça durant els episodis de calor
Veïns de Santpedor s’han queixat de la manca d’espais d’ombra a la plaça de la Pau, que acull una zona infantil i un espai artístic i que és també un lloc de descans i passeig, especialment per a la gent gran. "Ja fa uns anys que al matí tan sols tenim un banc on hi ha ombra; a la resta del parc hi toca el sol de ple. De vegades som 14 persones i només hi ha un banc per a quatre", explica a Regió7 una de les afectades, en representació de tot el grup.
La plaça de la Pau està situada just al costat del Centre d’Atenció Primària (CAP) i de la Biblioteca Pare Ignasi Casanovas de Santpedor i és un punt de trobada per als veïns del municipi, sobretot per als infants i la gent gran, per les característiques de l’espai. Aquest estiu, marcat per les altes temperatures, un grup de persones que freqüenta habitualment la plaça ha patit directament les conseqüències de la calor, motiu pel qual han fet arribar el seu malestar a aquest diari.
"Demanem a l’Ajuntament que tingui una mica d’empatia envers nosaltres. La majoria dels qui anem a la plaça des de fa anys som avis, molts amb mobilitat reduïda, i no podem gaudir d’altres instal·lacions", detalla la representant. En aquest sentit, el grup de veïns destaca que només hi ha un banc a l’ombra i que, per aquest motiu, grups d’una quinzena de persones s’han de concentrar en espais molt reduïts. Fins i tot, davant la manca de seients, algunes persones arriben a seure al tobogan. "Sí que és cert que alguns de nosaltres anem en cadira de rodes, però alguns són autònoms i necessiten els bancs, a banda dels acompanyants", explica.
A més, els veïns reclamen que es reposin els arbres que han estat tallats a mig tronc i sol·liciten la instal·lació de tendals en diferents punts de la plaça de la Pau, especialment a la zona infantil, on sovint hi ha nens i nenes jugant. "Els parcs són per poder-los gaudir", asseguren.
L’Ajuntament ha encarregat un estudi
Consultat per aquest diari, l’alcalde de Santpedor, Agustí Comas, ha explicat que l’Ajuntament ha encarregat un estudi per millorar el conjunt dels espais verds del municipi. Pel que fa a la plaça de la Pau, ha assenyalat que recentment s’hi van plantar arbres, però que encara han de créixer per poder proporcionar ombra.
Amb tot, el batlle ha recordat que abans de l’estiu es van habilitar diversos punts del municipi amb tendals per crear zones de confort durant els episodis de calor intensa. En concret, se’n van instal·lar als equipaments municipals de les escoles Riu d’Or i La Serreta, a la Biblioteca, a l’EBM Gallarets, a la residència municipal Can Jorba i a les piscines municipals.
Segons va explicar el consistori en el seu moment, aquesta actuació tenia com a objectiu crear espais "més habitables que afavoreixen l’ús continuat dels equipaments, protegeixen de l’exposició directa al sol i contribueixen a prevenir riscos associats a la calor". D’altra banda, també "fomenten la convivència i l’activitat social i incrementen la qualitat ambiental reduint la temperatura superficial".
La iniciativa va comportar una inversió de 75.000 euros, finançada a través de la línia d’Adaptació a l’Emergència Climàtica de la Diputació de Barcelona.
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