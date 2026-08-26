Banyistes de les piscines de Talamanca, molestos per l'aigua tèrbola d'un dels vasos
De moment, Aigües de Manresa, que gestiona l'equipament, desconeix les causes que provoquen el canvi de color, però ha intensificat la neteja amb clor i alguicides, i diu que no hi ha risc per als usuaris
El to verdós que presenta des de fa uns dies l’aigua de la piscina municipal de Talamanca generat algunes queixes entre usuaris que demanen solucions per poder-se banyar amb l’aigua ben neta. Aigües de Manresa, que gestiona l’equipament, ha analitzat algunes mostres i assegura que la situació no presenta cap risc per a la salut dels banyistes, si bé ha iniciat un tractament de xoc amb clor i alguicides per netejar-la, fins al punt que aquest dimecres al migdia s'ha hagut d'aturar unes hores el servei per poder-hi fer una actuació a fons.
Segons que han explicat alguns usuaris, el color de l’aigua ja va començar a canviar dissabte i ha mantingut el to enfosquit fins ara. Per això, Aigües de Manresa ha intensificat els controls, amb una neteja diària, i no dos cops per setmana com és habitual. El director esportiu de la companyia i màxim responsable del manteniment de les piscines d’estiu, Josep Maria Zaragoza, diu que encara no s’han pogut determinar les causes exactes d’aquest enfosquiment de l’aigua, que només afecta el vas gran dels dos que hi ha en aquestes instal·lacions. Tanmateix, insisteix que les analítiques que s’estan fent indiquen que tant el clor, com el PH, com la terbolesa estan dins dels paràmetres que cal, com també s’ha comprovat el bon funcionament dels filtres.
De fet, aquest problema ja es va detectar fa unes setmanes i es va poder solucionar amb un tractament similar. Tanmateix, i segons que ha assegurat Zaragoza, Aigües de Manresa continuarà treballant per detectar qualsevol possible problema, i mantindrà el tractament de xoc i les neteges continuades.
L’alcalde, Salvador Mañé, confia que el problema quedarà resolt aviat.
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