La Coromina acull una cursa Punk Trail benèfica per la Festa Major
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Regió7
Cardona
La Coromina, nucli de Cardona, va acollir aquesta Festa Major una participada 3a edició de la Punk Trail nocturna. L’activitat va posar de manifest la solidaritat dels centenars de corredors, que en conjunt van aportar més de 1.580 kg de menjar i productes d’higiene personal que seran entregats al Banc d’Aliments.
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