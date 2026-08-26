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La Coromina acull una cursa Punk Trail benèfica per la Festa Major

Participants de la cursa Punk Trail, en un dels punts d'avituallament

Participants de la cursa Punk Trail, en un dels punts d'avituallament / Punk Trail la Coromina

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Regió7

Cardona

La Coromina, nucli de Cardona, va acollir aquesta Festa Major una participada 3a edició de la Punk Trail nocturna. L’activitat va posar de manifest la solidaritat dels centenars de corredors, que en conjunt van aportar més de 1.580 kg de menjar i productes d’higiene personal que seran entregats al Banc d’Aliments.

Organitzadors de la Punk Trail amb els productes recaptats

Organitzadors de la Punk Trail amb els productes recaptats / Punk Trail la Coromina

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