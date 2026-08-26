Detenen dos homes a Sallent amb el cotxe carregat d'eines per robar
Els agents van interceptar el vehicle en un control de documentació a la C-16
Els Mossos d’Esquadra han detingut dos homes com a presumptes autors d’una temptativa de robatori amb força a l’interior d’un domicili després d’interceptar-los amb diverses eines habitualment utilitzades en aquest tipus de delictes. La detenció es va produir aquest dilluns, 25 d’agost, durant un control de documentació a la carretera C-16, al Bages.
Els fets van passar cap a les 9.30 h, quan agents de Trànsit dels Mossos van aturar un vehicle amb dos ocupants. Els dos homes no van poder acreditar la seva identitat amb documentació original i, durant les comprovacions, van donar versions contradictòries sobre la seva procedència, la seva destinació i la seva activitat laboral.
Davant les incongruències, els agents van inspeccionar el vehicle i van localitzar diverses eines que se solen relacionar amb robatoris amb força. Entre el material intervingut hi havia tornavisos, potes de cabra, un bec de lloro de grans dimensions, tisores, una falca de fusta, una làmina de plàstic, guants i una llanterna. Algunes de les eines estaven amagades a la zona de la roda de recanvi.
Les comprovacions policials també van permetre constatar que un dels dos ocupants comptava amb antecedents per delictes contra el patrimoni, principalment per robatoris amb força en domicilis.
Davant els indicis recollits, els agents van detenir els dos homes per la seva presumpta participació en una temptativa de robatori amb força a l’interior d’un domicili.
La investigació continua oberta per determinar si els detinguts podrien estar relacionats amb altres fets delictius comesos a la comarca del Bages.
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