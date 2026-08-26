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Un incendi crema vegetació de als marges de la C-16 a Sallent

El foc s'ha generat al quilòmetre 61 de la via, prop de la sortida de les mines

Quilòmetre 61 de la C 16 en el seu pas per Sallent

Quilòmetre 61 de la C 16 en el seu pas per Sallent / Google Maps

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Jordi Torres Cusidó

Manresa

Un incendi de vegetació ha tingut lloc als marges de la C-16 aquest dimecres a la matinada a Sallent. Els Bombers de la Generalitat s'han deplaçat al quilòmetre 61 de la via, prop de la sortioda de les mines, amb dues dotacions, després de rebre l'avís prop de les 3.58 hores.

El foc ha cremat uns 500 metres quadrats de matolls i canyes a la vora de l'Autopista de Montserrat, sota la línia elèctrica. A part de la vegetació cremada, les flames no han causat cap afectació més i les dues unitats desplaçades pel cos d'emergències han estat suficients per controlar i extingir-les.

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