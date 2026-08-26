Joc de Cartes busca el millor lloc per a un sopar a la fresca a la Catalunya central
El format conduit per Marc Ribas viatja al Bages i l'Anoia per trobar el lloc idoni on fer un bon àpat durant les nits d'estiu
El concurs del 3Cat Joc de Cartes s'ha traslladat a la Catalunya central per trobar un imprescindible per a la calor: el millor espai per sopar a la fresca. La versió estiuenca del programa de Marc Ribas buscarà a les comarques de l'àmbit de cobertura de Regió7 les millors terrasses per compartir sopars durant el bon temps. En total, tres establiments es disputaran el títol de millor restaurant a la fresca: el Nean, de Capellades, La Cuina d'en Tikus, de Castellgalí, i el Pepitu de Manresa. El programa s'emetrà aquest dimecres per TV3 a les 22.02 h.
El guanyador haurà de demostrar no només que té un espai amb encant, sinó que la qualitat dels plats i l'actitud dels seus representants estan a l'alçada d'endur-se el reconeixement. Aquest programa forma part de la bateria de cinc capitols nous i un resum final que composen l'edició estiuenca del longeu programa. Ribas ha viatjat al Pirineu de Lleida -on va passar per l'Alt Urgell-, les platges de Badalona, la Costa Daurada, la Costa Brava. Després de tancar la versió estival del concurs gastronòmic a principis de setembre després de l’emissió dels sis episodis que conformen aquesta desena temporada, Marc Ribas, que ja anunciat que abandona el format, encara apareixerà en cinc capítols del Joc de cartes que s’estrenarà la pròxima tardor.
El relleu d’Arnau París
A partir d’allà, el xef cedirà el testimoni al seu substitut, Arnau París, que es farà càrrec dels vuit capítols restants, i li donarà el seu toc personal al programa. La idea és que Ribas li entregui la clau de la furgoneta per visualitzar el pas del testimoni del concurs i que s’emetin quatre programes amb els millors restauradors de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona que han passat pel xou. Així, sumant els episodis de la desena edició (entre la d’estiu i la de tardor), Ribas estarà al capdavant de 10 i París, dels vuit últims.
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