El jove de Santpedor que ha obert un bar per tornar a fer poble: "Volia que el municipi tornés a tenir un punt de trobada"
Pau Muñoz, entrenador de joves promeses de la moto, va obrir el 10 d'abril L'Oberta, un establiment que busca crear una comunitat al municipi bagenc
Personalment, sempre he envejat les persones que tenen la sort de ser d’un poble. I encara més, aquelles que hi viuen tot l’any, i no només durant les vacances d'estiu. Tornar a casa i trobar cares conegudes, tenir al voltant un nucli de gent que acaba sent gairebé una família. Després de conèixer Pau Muñoz (Santpedor, 1997), responsable del bar L’Oberta, de Santpedor, aquest sentiment encara s’ha fet més fort. «Volia que el municipi tornés a tenir un punt de trobada. Un lloc on anar quan no tens plans i d’on sortir amb alguna cosa a fer», explica el jove.
Aquesta és, precisament, la filosofia de L’Oberta: ser un lloc on «fer poble». Un espai on demanar «el de sempre» —i que, evidentment, sigui el que demanes cada dia—, on el personal sàpiga què vols abans que ho diguis. On una cara desconeguda acabi sent una cara amiga. On neixen els plans i on es repassen un cop viscuts.
L’Oberta va aixecar les persianes el 10 d’abril amb un objectiu clar: contribuir a recuperar l’espai d’arrelament que Santpedor va perdre amb el tancament del popular bar La Tanca. I sí, el nom del flamant local és una clara picada d’ullet a un establiment referent al municipi. «Necessitàvem un lloc on poder fer pinya. Aquí estem acostumats a tenir un espai així». «Contribueix a estrènyer el vincle entre la gent, a sentir-se part d’alguna cosa», comenta. I és per aquest motiu que, Muñoz, que considera que això només ho podia aconseguir algú del poble, va decidir comprar el traspás de l’antic bar del club de l’Indoor Padel 7.
A principis d’any, Muñoz no s’hauria imaginat que ara estaria al capdavant d’un negoci. La seva trajectòria, de fet, és ben lluny de l’hostaleria. Actualment és entrenador de pilots júnior a Santacrew Sports, el centre de preparació de motociclistes d’Aleix Santacreu, amb seu també a Santpedor i referent del sector, per on han passat pilots com Maverick Viñales, Jack Miller o Brad Binder. Vinculat al món de les motos des de l’àmbit amateur, fa poc més d’un any va fer el salt al centre, un repte que encara avui assumeix amb una gran «motivació».
«Ara mateix, visc per treballar», revela el jove, que lluita per trobar l’equilibri entre la seva activitat al món de les motos i el nou negoci. Una tasca encara més complicada quan treballes amb joves promeses de MotoGP. Per això, Joel Pont, l’encarregat del bar, s’ha convertit en molt més que un empleat: és la seva mà dreta amb el servei. «M’he hagut d’autoimposar límits i ell és els meus ulls i la meva veu quan no hi soc. Jo gestiono, ell coordina. Saber delegar és clau per créixer professionalment», avisa. Ah, i confiar. «És més fàcil quan creus en el que fas. I també en els altres», apunta.
Tot i viure uns mesos frenètics en l’àmbit personal, L’Oberta està assolint objectius. «Anem per bon camí», valora. A curt termini, volen acabar de guarnir el local i adaptar-lo a les seves necessitats que vagin sorgint. També busquen ampliar horitzons. «Volem que també sigui un punt de trobada per a la gent del Bages», afirma. De fet, ja treballa en l’estratègia perquè L’Oberta contribueixi a fer de Santpedor un municipi més obert i més viu que mai.
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