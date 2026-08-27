La Corredissa de Gegants de Castellterçol celebra 30 anys amb més participació i un Ball de Gegants renovat
La Festa Major viu una de les seves tradicions més singulars amb una edició participada i una nova versió del ball més festiva
La Corredissa de Gegants de Castellterçol va celebrar dimarts passat la seva 30a edició carregada de sorpreses i amb una gran assistència. La Griselda i el Tallaferro van tornar a sortir pels carrers del poble en el marc de la Festa Major. Aleix Roca, membre de la colla, explica que des de l’entitat estan "molt satisfets" de com va anar la jornada, i destaca sobretot que hi va haver "molta expectació". Amb motiu de l’aniversari, la colla va portar a plaça una nova versió del Ball de Gegants, amb un estil màquina.
"La gent de Castellterçol es va bolcar plenament en la sortida. De fet, creiem que és un dels anys que hi ha hagut més gent i implicació", assenyala Roca. Per celebrar el 30è aniversari, la colla es va marcar com a objectiu que aquesta edició fos un punt d’inflexió a l’hora "d’entendre la Corredissa i que la gent hi pogués participar una mica més". Amb aquesta voluntat d’augmentar la participació del públic, enguany s’han fet diverses aturades durant el recorregut per dur a terme els tradicionals balls i permetre que tothom hi pogués prendre part.
La cirereta del pastís, però, va ser la presentació de la nova versió del Ball de Gegants, amb un estil màquina. "L’hem accelerat i li hem posat una base que ens ha fet un discjòquei local, DJ Nai, que també és membre de la colla", detalla Roca.
La plaça Vella va acollir la primera representació d’aquesta nova versió de la dansa, amb la Griselda i el Tallaferro com a protagonistes. A més, la colla va repartir diferents barrets que simbolitzaven els nans perquè el públic se’ls pogués posar. Preveient que hi hauria molta afluència, també es va adaptar la coreografia original, tot conservant-ne l’essència però amb un format més festiu.
La Corredissa està reconeguda en el mapa de patrimoni cultural de la Diputació de Barcelona com una de les activitats pròpies i singulars de la Festa Major, juntament amb altres elements tradicionals com la Dansa i el Ball del Ciri.
No és simplement una cercavila de gegants passada a la nit. Els gegants deixen enrere la solemnitat habitual i corren pels carrers del nucli antic de Castellterçol, en una proposta que combina tradició, espectacle i participació popular. Tres dècades després de la primera edició, aquesta manera particular de viure els gegants continua sent un dels elements més esperats de la Festa Major del municipi moianès.
- El jove de Santpedor que ha obert un bar per tornar a fer poble: 'Volia que el municipi tornés a tenir un punt de trobada
- Joc de Cartes busca el millor lloc per a un sopar a la fresca a la Catalunya central
- D'urgències ambulatòries a Barcelona: 'No volia anar al CAP perquè trigaria dies; aquí l'atenció és molt més ràpida
- L’eclipsi lunar de divendres serà visible a tot l’Estat i més complet a l’oest
- La crisi de la pesta porcina posa contra les cordes els escorxadors del Bages
- Una discussió entre usuaris i personal de seguretat d'una discoteca de Manresa acaba amb una persona ingressada
- Renfe busca treballadors amb Batxillerat: publica 175 noves places per a aquest lloc de treball
- L'Edifici del Coneixement de Manresa ja treu el cap