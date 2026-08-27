Pineda de Bages prepara tres dies de Festa Major del 4 al 6 de setembre
El programa inclou música, esport, gastronomia, i un espectacle de circ, com a propostes més destacades
Regió7
Pineda de Bages celebrarà la seva Festa Major del divendres 4 al diumenge 6 de setembre, amb un programa d’activitats que combina esport, música, gastronomia i propostes familiars.
La festa començarà el divendres 4 de setembre, a les 8 del vespre, a la plaça 1 d’Octubre, amb un taller per pintar samarretes i jocs de fusta. A les 9 tindrà lloc un sopar de pizzes i focàcies i, a les 10, la jornada continuarà amb un concert dels Anderdocs.
Dissabte 5 de setembre, a les 6 de la tarda, la plaça acollirà una sessió de zumba a càrrec d’Elena Vers Estudi de Pilates, mentre que al pati de l’escola La Flama se celebrarà un torneig de futbol. A les 9 del vespre, sopar popular, a càrrec de Cal Fusteret i posteriorment música i ball amb Set de Versions.
La programació de diumenge 6 de setembre començarà al matí amb una sessió de ioga i meditació, a càrrec d’Agnès Vall. A la 1 del migdia se celebrarà la missa a l’ermita de Sant Iscle, seguida d’un vermut popular.
La Festa Major arribarà al seu final diumenge a la tarda amb un taller de circ a càrrec de Circ de Butxaca, a partir de les 5 a la plaça de la Font. Els nens i nenes podran gaudir d’una tarda plena de diversió i posar a prova les seves habilitats amb equilibris, malabars, trapezi i altres disciplines circenses.
La Festa Major de Pineda de Bages està organitzada per l’Associació de Veïns i Veïnes de Pineda de Bages i compta amb el suport de l’Ajuntament.
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