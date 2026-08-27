Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Festa Major de ManresaTap'AnticJoc de CartesRiuada al NepalKids&Us ManresaNit de l'Esportista
instagramlinkedin

Pineda de Bages prepara tres dies de Festa Major del 4 al 6 de setembre

El programa inclou música, esport, gastronomia, i un espectacle de circ, com a propostes més destacades

Sopar popular a la Festa Major de l'any passat

Sopar popular a la Festa Major de l'any passat / Ajuntament de Sant Fruitós

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Regió7

Sant Fruitós de Bages

Pineda de Bages celebrarà la seva Festa Major del divendres 4 al diumenge 6 de setembre, amb un programa d’activitats que combina esport, música, gastronomia i propostes familiars.

La festa començarà el divendres 4 de setembre, a les 8 del vespre, a la plaça 1 d’Octubre, amb un taller per pintar samarretes i jocs de fusta. A les 9 tindrà lloc un sopar de pizzes i focàcies i, a les 10, la jornada continuarà amb un concert dels Anderdocs.

Dissabte 5 de setembre, a les 6 de la tarda, la plaça acollirà una sessió de zumba a càrrec d’Elena Vers Estudi de Pilates, mentre que al pati de l’escola La Flama se celebrarà un torneig de futbol. A les 9 del vespre, sopar popular, a càrrec de Cal Fusteret i posteriorment música i ball amb Set de Versions.

La programació de diumenge 6 de setembre començarà al matí amb una sessió de ioga i meditació, a càrrec d’Agnès Vall. A la 1 del migdia se celebrarà la missa a l’ermita de Sant Iscle, seguida d’un vermut popular.

La Festa Major arribarà al seu final diumenge a la tarda amb un taller de circ a càrrec de Circ de Butxaca, a partir de les 5 a la plaça de la Font. Els nens i nenes podran gaudir d’una tarda plena de diversió i posar a prova les seves habilitats amb equilibris, malabars, trapezi i altres disciplines circenses.

Notícies relacionades

La Festa Major de Pineda de Bages està organitzada per l’Associació de Veïns i Veïnes de Pineda de Bages i compta amb el suport de l’Ajuntament.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El jove de Santpedor que ha obert un bar per tornar a fer poble: 'Volia que el municipi tornés a tenir un punt de trobada
  2. Joc de Cartes busca el millor lloc per a un sopar a la fresca a la Catalunya central
  3. D'urgències ambulatòries a Barcelona: 'No volia anar al CAP perquè trigaria dies; aquí l'atenció és molt més ràpida
  4. L’eclipsi lunar de divendres serà visible a tot l’Estat i més complet a l’oest
  5. La crisi de la pesta porcina posa contra les cordes els escorxadors del Bages
  6. Una discussió entre usuaris i personal de seguretat d'una discoteca de Manresa acaba amb una persona ingressada
  7. Renfe busca treballadors amb Batxillerat: publica 175 noves places per a aquest lloc de treball
  8. L'Edifici del Coneixement de Manresa ja treu el cap

Pineda de Bages prepara tres dies de Festa Major del 4 al 6 de setembre

Pineda de Bages prepara tres dies de Festa Major del 4 al 6 de setembre

Laura Gost, Ada Castells, Ramon Erra, Albert Om i Martí Gironell, les novetats de la tardor literària en català

Laura Gost, Ada Castells, Ramon Erra, Albert Om i Martí Gironell, les novetats de la tardor literària en català

Detinguts dotze migrants a Ceuta després d'atacar i llençar pedres contra quatre militars

Detinguts dotze migrants a Ceuta després d'atacar i llençar pedres contra quatre militars

Posen un reductor de velocitat al carrer de Barcelona de Manresa

Posen un reductor de velocitat al carrer de Barcelona de Manresa

La Corredissa de Gegants de Castellterçol celebra 30 anys amb més participació i un Ball de Gegants renovat

La Corredissa de Gegants de Castellterçol celebra 30 anys amb més participació i un Ball de Gegants renovat

Roben de matinada el Tresor de Villena, una joia de l’edat del bronze

Roben de matinada el Tresor de Villena, una joia de l’edat del bronze

Dues setmanes sense aparcar als carrers de Maria Aurèlia Capmany i de Sant Rafael de Manresa per unes obres

Dues setmanes sense aparcar als carrers de Maria Aurèlia Capmany i de Sant Rafael de Manresa per unes obres

La dona irlandesa morta a Cullera podria haver caigut al sortir del jacuzzi i el seu marit, a l’intentar salvar-la

La dona irlandesa morta a Cullera podria haver caigut al sortir del jacuzzi i el seu marit, a l’intentar salvar-la
Tracking Pixel Contents