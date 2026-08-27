Santpedor té un club pioner per fer de la gent gran un col·lectiu «imparable»
El cicle per la gent gran impulsat des de l’Ajuntament permet a les persones grans fer activitats i tenir una rutina, tot creant un sentiment de grup
Santpedor té un programa ampli d’activitats d’envelliment actiu anomenat Club Imparables, amb el qual les persones grans gaudeixen d’activitats sovint on poder fer activitat, tant física com cognitiva, i crear comunitat amb altres persones. «Fan moltes activitats i estem molt contentes» relata Núria Antich. «Som tota una colla, m’agrada molt perquè ens ho passem bé i a més també hem après coses», relata Antònia Baraldés. «Ens fan fer coses que no fem nosaltres, com dibuixar», explica Elvira Rodríguez. «Ens fan parlar molt, també, i ens va molt bé», afegeix. Antich assegura que «Està pensat per fer-nos pensar molt. Ho he gaudit molt».
«Ens van molt bé per seguir estant actives», expliquen. A més, ajuda per fer aquesta comunitat. «Fem festes, berenem, anem a la biblioteca a menjar, i fem coses per socialitzar». Antich afegeix que «estic sola i soc sociable, i això em va molt bé». «Fa uns anys, al CAP, feien una cosa que es diu Fem Salut, per la gent gran, que era com això i es va acabar». «He fet amigues que ni les havia vist mai», assegura. «Hi he trobat molta empatia, i m’ha agradat molt».
A més, totes tres coincideixen a alabar a la responsable del servei, la Carme, que la consideren una persona «agradable i empàtica» i que «s’explica molt bé», fet que les ajuda a estar còmodes en aquest ambient. «No fa discriminacions. Ens deixa fer, i també sap dir-nos prou quan ens engresquem massa sense fer-ho sec».
Les activitats les ajuden a combatre la soledat. «Ens ajuda molt. Fem coses que a casa no les faríem. Tenim el temps, però són coses que no fem», assegura Rodríguez. Antich ho qualifica de «profitós», perquè «hem fet moltes activitats diferents. Un dia ens va fer sortir de passeig i ens feia fixar en les coses, perquè deia que segur que n’hi havia amb les que no ens hi havíem fixat mai. I tenia raó». «Sortim de casa i saps que tens una activitat a fer», assegura Baraldés.
També es fan activitats esportives. «Va bé per estirar-se, moure’s, que va molt bé». A més dels Imparables, Santpedor també té altres espais, com la Llar d’Avis Ca l’Arola. «Són gent que fa moltes coses i els agrada col·laborar». Per altra banda, al CAP també s’impulsen activitats d’envelliment actiu. «Una vegada ens van demanar una cançó que ens agradés molt, i érem uns vint i tots vam demanar coses diferents, i ens ho van posar tot», explica Antich.
Tornant als Imparables, Antich explica que una de les claus és el grup. «Ens ajudem molt. Per Sant Jordi, vam fer roses, i a mi em costava. I una companya, que la conec només dels Imparables, em va ajudar molt i m’ho va anar ensenyant».
També els ajuden en matèria digital, tot i que amb algun imprevist. «El dia que tocava fer un curs sobre això no teníem cobertura i no podíem fer servir el mòbil», relata Baraldés. «Hem après moltes coses que no hem viscut abans», relata Rodríguez. Baraldés demana «que es torni a fer l’any que ve».
També és indispensable el suport de la família. «A mi els fills i els nets em venen a dinar dos cops a la setmana», explica Baraldés. «Els faig el dinar i estic contenta perquè faig coses. Em distrec», afegeix. Precisament aquesta necessitat d’una rutina i de tenir activitats és el que les va fer apuntar al club Imparables.
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