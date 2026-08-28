Així ha estat l’espectacular eclipsi lunar vist des del Bages
El fenomen que s'ha pogut veure en tot el món, ha deixat imatges de postal des de punts de la comarca com Montserrat
Roberto Bécares
A les 6.12 hores, en un moment màgic, dos colors diferents s'han apoderat de la Lluna aquest divendres al matí. Un to vermellós, tirant a ocre, en cobreix el 93% de la superfície; la resta del disc lunar ha brillat com un somriure. Un eclipsi lunar parcial ha captivat Catalunya (i mig món, ja que també és visible en altres països d’Europa, Amèrica i Àfrica) després del màgic moment viscut el 12 d’agost, quan la Lluna va tapar completament el Sol durant tot just un minut, en què el temps semblava haver-se aturat. A la Catalunya central, allà on els núvols no han fet la guitza, el fenomen s'ha pogut contemplar plenament. L'eclipsi ha deixat algunes imatges de postal, com la de la portada d’aquest article, amb Montserrat de fons i que el fotògraf Albert Obradors ha capturat des de Vacarisses.
Tot i haver-se despertat amb entusiasme, no tots els matiners han pogut tenir la sort de poder contemplar l’eclipsi amb claredat. Els núvols n’impedeixen la visibilitat en alguns punts de Catalunya. A Sant Salvador de Guardiola, per exemple, la visibilitat no ha estat gaire bona. A la resta de l’Estat, el fenomen és especialment difícil de veure a Galícia.
Són les 4.34 de la matinada quan la foscor, molt lentament, comença a conquerir la Lluna en la fase d’ombra, en un fenomen que es produeix quan la Terra se situa entre el Sol i la Lluna, de manera que els tres cossos queden pràcticament alineats.
La Terra bloqueja part de la llum solar que normalment il·lumina la superfície de la Lluna, i la part que queda en l’ombra adquireix tons vermellosos i rogencs, ja que l’atmosfera terrestre desvia cap a l’ombra part de la llum solar, sobretot les longituds d’ona vermelloses. «Ha estat molt emocionant veure com la Lluna s’amagava per l’horitzó eclipsada», explica Esteban Donate, membre d’Astrocuenca, una associació astronòmica que ha organitzat una observació aquesta matinada en un paratge anomenat La Tórdiga.
Després del moment de màxima ocultació de la Lluna, l’ombra s'ha anat retirant i la Lluna ha guanyat terreny, amb una brillantor especial que ha donat la benvinguda a l’alba.
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