Àpats compartits, ioga al bosc i jocs de tota mena per la Festa Major de Santa Eugènia de Relat d'Avinyó
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Regió7
Avinyó
Avinyó va acollir el cap de setmana passat, del 21 al 23 d’agost, una lluïda Festa Major de Santa Eugènia de Relat que va comptar amb una destacada participació en tots els actes programats. Van destacar el sopar popular, que va comptar amb un bingo, un concurs de ratafies i sessions de Dj, una classe de ioga al bosc, jocs gegants per a infants i un concurs de dibuix i pintura.
La cultura popular també va tenir el seu espai dins de la festa i, per això, els gegants d’Avinyó van fer una ballada amb l’acompanyament musical dels grallers.
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