Un ciclista resulta ferit en caure a una zona de difícil accés a Rajadell
Per a extreure'l, el SEM va requerir l'assistència dels Bombers de la Generalitat
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Manresa
Un ciclista va caure a una zona de difícil accés i es va donar un cop al cap, dijous al vespre a Rajadell. L'incident va tenir lloc prop de les 20.02 hores, quan els serveis d'emergències van rebre l'avís i hi van desplaçar una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).
En tractar-se d'una zona a la qual el vehicle d'emergències no podia arribar, es va demanar assistència al cos de Bombers de la Generalitat, que va desplaçar una dotació. Una vegada localitzat el ferit, el van immobilitzar i el van portar fins a l'ambulància del SEM, que el va traslladar en estat lleu a l'hospital Sant Joan de Déu de Manresa.
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