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Fonollosa viu una Festa Major plena de cultura, música i tradició

Assistents en un dels concerts musicals de la Festa Major

Assistents en un dels concerts musicals de la Festa Major / Aj. de Fonollosa

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Regió7

Manresa

Fonollosa ha viscut aquest agost una Festa Major plena de cultura, tradició i música. Les darreres setmanes, els veïns del municipi bagenc han participat amb passió en les cercaviles de gegants, els àpats populars, les propostes esportives com el torneig de petanca i el de futbol sala i en les nits de concerts.

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