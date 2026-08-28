Fonollosa viu una Festa Major plena de cultura, música i tradició
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Regió7
Manresa
Fonollosa ha viscut aquest agost una Festa Major plena de cultura, tradició i música. Les darreres setmanes, els veïns del municipi bagenc han participat amb passió en les cercaviles de gegants, els àpats populars, les propostes esportives com el torneig de petanca i el de futbol sala i en les nits de concerts.
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