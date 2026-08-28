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Una incidència tècnica d’un tren a Montcada Bifurcació provoca retards de 30 minuts a l'R4

Les demores afecten els combois que circulen entre Terrassa i Manresa

Un tren de l'R4 a Sant Sadurní d'Anoia

Un tren de l'R4 a Sant Sadurní d'Anoia / ÀLEX RECOLONS / ACN

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ACN

Montcada i Reixac

Una incidència tècnica d’un tren a l’estació de Montcada Bifurcació ha provocat aquest divendres retards a l’R4, segons ha informat Rodalies a les 11:30 hores. Aquest fet ha causat que els combois que circulen entre Terrassa i Manresa acumulen demores mitjanes que poden superar els 30 minuts.

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