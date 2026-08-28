Sant Vicenç de Castellet tindrà una nova àrea d'esbarjo per gossos
L'espai s'ubicarà al carrer Enric Granados, a la zona de la Bòbila de Dalt
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Regió7
Sant Vicenç de Castellet
L'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet va aprovar la creació d'una nova àrea d'esbarjo per a gossos al municipi. S'ubicarà a la Bòbila de Dalt, concretament al carrer Enric Granados del municipi.
Ara s'ha aprovat el projecte d'obres de forma definitiva, amb un pressupost previst de prop de 50.000 euros, després de passar el període d'exposició pública i que no s'hagi presentat cap al·legació. No és la primera àrea d'esbarjo d'aquest tipus que té aquest municipi. Per exemple, hi ha les situades al passeig dels Catalans, a la zona d'autocaravanes del municipi, o també la situada al carrer Llibertat, al costat de les vies de tren de Ferrocarrils i de l'antiga màquina de tren.
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