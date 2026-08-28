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Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga, parla de la humilitat
Per què ens costa tant, als humans, ser humils? Per què la humilitat sembla una actitud que va desapareixent a mesura que hom millora el poder adquisitiu? Això és realment així… o es tracta d’una il·lusió? Des de la psicologia, la humilitat no és tant una virtut “natural” com una conquesta. El cervell humà està orientat a la supervivència, i això implica competir, destacar, assegurar recursos i estatus. En entorns ancestrals, tenir més significava viure millor -o simplement viure-. A més, pujar un esglaó en la seguretat i en el poder, no suposava estabilitzar les necessitats sinó augmentar-les. El que abans era suficient, deixava de ser-ho. I el que semblava una meta, es convertia en un punt de partida.