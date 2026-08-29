Balsareny tindrà un nou consultori local l’any que ve als locals de la Mel
Els pressupostos de la Generalitat contemplen una partida de més d’un milió d’euros l’adequació dels espais en un nou centre de salut
Balsareny disposarà d’un nou consultori mèdic local a partir de l’any que ve. Els pressupostos de la Generalitat inclouen una partida d'1,3 milions d’euros per l’adequació dels locals situats als baixos dels edificis de la plaça de la Mel, de titularitat municipal, perquè s’hi ubiqui el centre de salut del municipi, depenent del CAP Navàs. La voluntat del govern municipal és que les obres puguin començar «abans d’acabar l’any» i estiguin enllestides a la primera meitat del 2027. A finals de juliol es va fer l’aprovació definitiva del projecte, en una junta de govern, durant l'agost s'ha treballat en la licitació i al setembre es preveu que es pugui adjudicar les obres a una empresa.
La idea és substituir l’actual edifici, situat a la plaça del Rector Roc Garcia que, segons explica l’alcalde Isidre Viu, «és un local que està molt bé, però el poble ha crescut i l’espai s’ha fet petit». A més, al pas del temps s’ha anat envellint i la voluntat és la de «dignificar» el centre de salut. S’espera que l’edifici, de titularitat municipal, que quedarà buit es reconverteixi en uns altres usos, ja que es troba ubicat al costat d’equipaments com l’ajuntament, l’església o el casal de la gent gran. Una opció és que aculli la biblioteca o bé altres equipaments culturals.
El projecte es va aprovar definitivament aquest passat juliol, després de respondre les al·legacions que es van presentar. Amb el finançament assegurat, des de l’Ajuntament expliquen que seran ells qui executaran les obres, a diferència d’altres ocasions on és Salut qui ho fa, però amb el pagament de l’ens autonòmic. La idea és tenir-ho tot enllestit perquè les obres puguin començar el novembre o el desembre d’aquest any, tot i que «l’administració és com és, hi pot haver al·legacions i que el procés s’endarrereixi», apunta Viu. Amb un termini aproximat d’execució d’uns sis mesos, la previsió optimista és que «estigui enllestit abans del juny».
El nou espai és cèntric i incorporarà les consultes, així com sales de reunions, vestuaris i un petit auditori per fer-hi xerrades. «Fa molt temps que hi treballem. És una gestió llarga, perquè és un projecte que s’ha fet conjuntament amb Salut. El vam presentar diversos edificis i ells van escollir quina era l’opció que més els agradava», explica l’alcalde. La dificultat era trobar un espai que complís els requisits necessaris de ventilació, ubicació o capacitat. «Totes les consultes han de tenir accés a l’exterior», explica.
A més, per evitar problemes amb l’aparcament de l’espai, que és un dels temors de la ciutadania amb el nou emplaçament, s’ha encarregat un estudi amb el suport de la Diputació de Barcelona, que avaluarà si la nova ubicació gaudeix dels espais d’aparcament suficients i quines solucions s’hi poden trobar. Malgrat això, Viu assegura que «el tècnic que va venir a mirar-ho sobre el terreny va considerar que no hi havia cap problema» i que «un consultori com el nostre no té un gran flux de vehicles d’emergència, pel que no ens preocupa en aquest aspecte». Finalment, va fer una crida a la ciutadania perquè «la gent que pugui vagi al consultori a peu, com ja hi ha molta gent que ho fa ara».
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