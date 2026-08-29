Un ferit en una topada entre dos turismes a la C-16 a Navàs
L’accident ha obligat a tallar la via en sentit Manresa i s'han fet desviaments
Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferitAfegeix-nos a Google
Una persona ha resultat ferida lleu aquest dissabte en un accident de trànsit a la C-16, a l’altura de Navàs. El sinistre s’ha produït cap a les 9.49 hores al punt quilomètric 73,5, en sentit Manresa, quan dos turismes han topat per encalç.
En total, hi ha hagut tres persones afectades: una ha resultat ferida lleu i dues han quedat il·leses. Fins al lloc de l’accident s’hi han desplaçat dues dotacions dels bombers i el SEM.
Inicialment, l’accident ha obligat a tallar un carril en sentit Manresa, fet que ha provocat intensitat de trànsit en aquest tram. Posteriorment, la via ha quedat tallada en sentit Manresa i s’han establert desviaments per la sortida 73. A les 13.00h la via ha quedat reoberta.
Subscriu-te per seguir llegint
- La Cuina d'en Tikus es corona com el millor restaurant a la fresca de la Catalunya central al Joc de Cartes
- Obre un nou espai d’oci a la urbanització Bellavista de Manresa
- Àlex de Juan, del grup que fa el seguiment del llop a la Catalunya central: 'El llop crearà problemes, però hi ha fórmules perquè convisqui amb els ramats
- Aldana (49 anys) i Martín (45 anys) viuen sense sous fixos a la muntanya: «Nosaltres no arribàvem a final de mes ni a pagar el lloguer»
- El nou espai d’oci a la Bellavista de Manresa inquieta els veïns
- Mor un excursionista de 26 anys en precipitar-se per un pendent mentre feia una ruta per la Vall de Boí
- Les pluges canvien la tendència als boscos i activen la campanya de ceps a la Cerdanya
- El jove de Santpedor que ha obert un bar per tornar a fer poble: 'Volia que el municipi tornés a tenir un punt de trobada