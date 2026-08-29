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Un ferit en una topada entre dos turismes a la C-16 a Navàs

L’accident ha obligat a tallar la via en sentit Manresa i s'han fet desviaments

Un cotxe dels Mossos alerta d'un accident, en una imatge d'arxiu

Un cotxe dels Mossos alerta d'un accident, en una imatge d'arxiu / Mossos d'Esquadra

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Núria León

Núria León

Manresa

Una persona ha resultat ferida lleu aquest dissabte en un accident de trànsit a la C-16, a l’altura de Navàs. El sinistre s’ha produït cap a les 9.49 hores al punt quilomètric 73,5, en sentit Manresa, quan dos turismes han topat per encalç.

En total, hi ha hagut tres persones afectades: una ha resultat ferida lleu i dues han quedat il·leses. Fins al lloc de l’accident s’hi han desplaçat dues dotacions dels bombers i el SEM.

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Inicialment, l’accident ha obligat a tallar un carril en sentit Manresa, fet que ha provocat intensitat de trànsit en aquest tram. Posteriorment, la via ha quedat tallada en sentit Manresa i s’han establert desviaments per la sortida 73. A les 13.00h la via ha quedat reoberta.

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