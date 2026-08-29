Sant Vicenç perd Joan Fígols, prolífic activista cultural i exregidor
Fígols havia sobresortit en la faceta d’actor aficionat en successives entitats teatrals locals, i va ser un dels protagonistes destacats, l’any 2002, de l’espectacle «Castellet, memòria mil·lenària»
Sant Vicenç de Castellet ha perdut aquest dissabte Joan Fígols Vinyolas, persona amb una llarguíssima trajectòria en el món associatiu local, sobretot al teatre, i que va ser regidor en els primers ajuntaments democràtics. Fígols ha mort a l’edat de 82 anys, després d’una llarga malaltia que ja feia anys que l’havia allunyat de la vida pública. El funeral tindrà lloc aquest diumenge, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Vicenç.
Joan Fígols, que deixa esposa i quatre fills, va entrar com a regidor de l’Ajuntament a les segones eleccions democràtiques, les del 1983, a la candidatura de Convergència i Unió que encapçalava qui n’acabaria sortint escollit alcalde, Joan Masafret. Va revalidar el seu càrrec en els comicis posteriors (1987). No obstant això, a finals d'aquest període, concretament el desembre de 1993, va presentar la seva dimissió com a regidor al·legant motius personals. Anys més tard va tornar a l'activitat política municipal i va formar part activa de les llistes electorals, exercint com a regidor fins a l'any 2003, període durant el qual va gestionar carteres com la regidoria d'Esports.
Fígols va ser especialment conegut per la seva faceta d’actor al teatre local, on sobretot va conrear personatges d’humor. Entre altres, va formar part del grup Xiroi, ja desaparegut, i també del Cul-i-seu, actualment actiu i integrat dins de la Societat Coral l’Estrella. Amb aquestes entitats va portar a l’escenari nombroses obres i va protagonitzar alguns dels històrics pregons teatrals que durant anys es van fer com a tret de sortida de la festa major. A més, va ser president del Coro, el seu darrer càrrec públic. També va estar molt vinculat a ‘Els Pastorets’, tant com a actor com també com a director de la representació nadalenca, que i des de fa anys fa possible l’Associació Musical Castellet. De fet, va ser un dels pares fundadors d’aquesta entitat, originalment Coral Nou Horitzó.
D’altra banda, el 2002 va ser un dels actors més rellevants de les representacions teatrals que van formar part de l’espectacle multidisciplinari «Castellet, memòria mil·lenària», que es va portar a l’escenari el març d’aquell any com a acte central de la commemoració del mil·lenari de la primera referència escrita del municipi. Fígols hi va interpretar el paper de traginer en el passatge que rememorava les vicissituds del camí ral, i el del pare d’una jove pretendent en l’escena que recordava els històrics balls de la sala l’Ateneu.
També per la seva faceta d’actor aficionat, durant anys va ser un destacat protagonista de l’arrelada Festa del Cagatió de Sant Vicenç, de la qual en destaquen els personatges únics i singulars dels Tioners, portadors del tronc nadalenc.
Persona que es caracteritzava pel seu caràcter empàtic, la seva relació amb l’activitat cultural i associativa del poble no es va limitar al teatre, malgrat que és la faceta on va ser més reconegut. Va formar part com a ballador infantil de l’etapa fundacional de l’Esbart Dansaire Santvicentí, a la dècada dels quaranta i cinquanta del segle passat. També va ser durant anys col·laborador de la revista local El Breny, que el 2024 va celebrar el seu cinquantenari.
Altres entitats on va deixar petjada van ser la coral Al Vent, de la qual en va ser cantaire, formà part del grup inicial de la JOC, i també de l'equip de l'emissora COPE 40 Ràdio Castellet.
Professionalment, també va ser una persona coneguda, ja que durant anys va exercir al poble com a practicant, terme amb el qual es coneixia popularment els ATS (ajudant tècnic sanitari). Exercí durant anys a la Mutua de Terrassa i al CAP de Monistrol com a infermer.
- La Cuina d'en Tikus es corona com el millor restaurant a la fresca de la Catalunya central al Joc de Cartes
- Obre un nou espai d’oci a la urbanització Bellavista de Manresa
- Àlex de Juan, del grup que fa el seguiment del llop a la Catalunya central: 'El llop crearà problemes, però hi ha fórmules perquè convisqui amb els ramats
- Aldana (49 anys) i Martín (45 anys) viuen sense sous fixos a la muntanya: «Nosaltres no arribàvem a final de mes ni a pagar el lloguer»
- Mor un excursionista de 26 anys en precipitar-se per un pendent mentre feia una ruta per la Vall de Boí
- El nou espai d’oci a la Bellavista de Manresa inquieta els veïns
- Les pluges canvien la tendència als boscos i activen la campanya de ceps a la Cerdanya
- El jove de Santpedor que ha obert un bar per tornar a fer poble: 'Volia que el municipi tornés a tenir un punt de trobada