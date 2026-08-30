Més de 74.000 nens i joves comencen el curs escolar a la Catalunya central
El Govern està disposat a aplicar els acords que volia pactar amb els sindicats, però mestres i professors tenen convocada una jornada de vaga pel primer dia de curs
El nou curs educatiu ha de començar amb un reforç de 1.830 professionals a tot Catalunya, 1.103 docents, 531 places de personal d’atenció educativa i 196 treballadors d’administració i serveis. I pel que fa a alumnes, a tot Catalunya es pot parlar d’una certa estabilitat. Són les dades amb les quals treballa el departament d’Educació de la Generalitat. Una altra cosa serà si aquestes dades són les que finalment s’apliquen. Hi ha sindicats que hi estan d’acord, CC.OO i UGT, però en aquest sector el majoritari és USTEC, que ha convocat una vaga a tots els centres el primer dia de curs (8 de setembre). També se sumen a la vaga CGT Ensenyament, Intersindical, CNT i COS. Aquests representants dels mestres mantenen el pols amb el departament d’Educació.
Les xifres diuen que el sistema tindrà 1.604.988 alumnes, que els mesters cobraran un complement docent (700 euros anuals, sumats als 800 euros d’augment del complement específic que ja van cobrar al maig). I que es farà un reforç de les aules d’acollida. N’hi haurà 2.141 a tot Catalunya, el que vol dir 500 més que el curs passat. Aquestes mesures incidiran, especialment, en les aules d’acollida intensiva. I entre les grans dades també s’apunta que la ràtio màxima per docent serà de 18 alumnes.
A l’àrea de l’Alt Pirineu i Aran (Alt Urgell, Cerdanya, Alta Ribagorça, Pallars Jussà, Pallars Sobirà i Aran) hi haurà escolaritzats 760 alumnes en l’etapa dels més joves, l’educació infantil del primer cicle; 1.308 en l’educació infantil de segon cicle (3, 4 i 5 anys) i 3.604 en l’educació primària. Entre els alumnes que hagin acabat aquesta primera etapa de formació, n’hi haurà 2.719 a secundària i 806 a Batxillerat. Pel que fa a la formació professional, hi haurà 1.511 alumnes. D’aquests, 16 es formaran en cicles d’FP bàsics, 1.039 en cicle mitjà i 456 en el superior. Hi haurà 61 joves més que acudiran als programes de formació i inserció.
Pel que fa a l’educació especial, a les comarques de l’Alt Pirineu només hi ha 12 places. I en el capítol d’ensenyaments reglats fora del sistema obligatori (escoles de música, teatre, dans...) hi ha 1.091 alumnes a ensenyaments esportius i 221 que aprendran idiomes.
Les dades a la Catalunya Central indiquen que s’escolaritzen 74.291 alumnes (Bages, Berguedà, Moianès, Solsonès, Lluçanès i Osona). A educació infantil, entre 1 i 2 anys, aniran a escola 4.343 alumnes, a les aules de nens entre 3 i 5 anys, hi haurà 9.729 infants, i a l’educació primària, 24.799. Més en els cursos superiors que no pas en els inicials.
L’educació secundària tindrà una matrícula de 19.503 alumnes. Al Batxillerat n’hi arribaran 5.358. Pel que fa a la formació professional, en la bàsica hi haurà 245 places. En els cicles mitjans, 5.430 alumnes i en els cicles superiors, 3.905.
En aquesta regió hi ha més de 500 places (552 d'educació especial i 421 joves acudiran als programes de formació i inserció.
A diferència de l’Alt Pirineu i Aran, a la Catalunya central hi ha una àmplia oferta d’ensenyaments reglats: 397 places de músic professional i superior; 236 d’arts plàstiques; 36 d’arts escèniques; 268 d’ensenyaments esportius i 1.462 per a les escoles d’idiomes.
L’inici de curs, tradicionalment, també és dia d’estrenes de nous edificis o de renovacions. Al Bages, Berguedà, Solsonès, Moianès, Cerdanya, Alt Urgell, Anoia i el nord del Baix Llobregat (l’àmbit de Regió7) només hi ha una nova escola, a Sant Esteve Sesrovires. I de cara als mesos de més calor, la Generalitat ha invertit en ventiladors i equips d’aire condicionat.
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